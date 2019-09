Caro Cavaliere Berlusconi, anch’io penso che il cosiddetto “sovranismo” non potrà mai governare a lungo in autonomia. Ma sugli “sdoganamenti” non dovresti mai scordare che — mentre altri costruivano un meritato impero imprenditoriale trattando poco a destra e molto a manca — c’è chi il comunismo in Italia lo ha combattuto a costo di giovani vite, senza doverne poi evocare il fantasma in piazza per strappare quattro voti in più.