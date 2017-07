Un mondo dove due che la pensano in modo opposto si chiamano avversari e non nemici. Si combattono, ma non si disprezzano, si affrontano, ma non si odiano. E così in questi giorni in cui ci si chiede se portare al macero i volumoni della Storia del Fascismo di Renzo De Felice per non incorrere nel reato di apologia invocato dalla sciagurata legge Fiano in discussione in parlamento, colpisce la vicenda del neo assessore di Monza Andrea Arbizzoni in quota Fratelli d’Italia e del Pd Marco Lamperti. Il tutto nasce dal solito articolo di Repubblica che nella sua quotidiana caccia al fascista, anzi al neo nazista indiziato di mettere in pericolo l’ordine democratico e repubblicano, dopo aver sgominato il bagnino squadrista (e per la verità un po’ tocco di Chioggia) metteva ieri nel mirino Arbizzoni, colpevole di aver preso 455 preferenze, risultando tra i candidati più «preferiti» e meritando un posto da assessore allo Sport. «Appartiene a una comunità umana e politica di ispirazione neo nazista: Lealtà azione», s’indigna il quotidiano dove si è letto di due genitori che a Cantù avevano insegnato il saluto romano al bimbo che lo rifaceva all’asilo. Salvo poi costringere l’Ordine dei giornalisti alla sanzione della «censura» perché «non si è mai verificato il fatto descritto».