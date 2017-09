Lo squadrismo fascista si esprimeva con il manganello e l’olio di ricino, provocando soste, più o meno lunghe, al pronto soccorso o sulla tazza del cesso. In fondo, una goliardata.

Lo squadrismo democratico si avvale delle toghe politicizzate e del servilismo dei media, radiotelevisivi e cartacei, per decretare l’ostracismo dalla vita politica e da quella civile dei dissidenti, chiudendo loro gli accessi ai circuiti culturali, economici e lavorativi. In fondo, un assassinio.

Abbiamo sotto gli occhi i casi dei Cinquestelle, della Lega e della Consip.

Un magistrato intralcia, con un pretesto strumentale quanto marchiano, la corsa in Sicilia del candidato pentastellato, considerato vincente.

Un altro espropria la Lega di Salvini di tutte le risorse finanziarie per veri o presunti illeciti di Bossi, pregressi di molti anni e, comunque, di un valore economico infinitamente inferiore a quello oggi confiscato.

Un terzo spara sul colonnello dei carabinieri Di Caprio, l’ex Capitano Ultimo, che catturò Totò Riina, il truce capo dei capi mafiosi, in conseguenza delle sue indagini sullo scandalo Consip. Eppure lo scandalo Consip c’è stato, per l’ammissione d’uno dei corrotti, già condannato in prima istanza; eppure a denunciare la violazione del segreto d’ufficio a protezione del ministro Iotti è proprio il Direttore della Consip; eppure le turbative d’asta sono state accertate anche dall’Autorita’ Antimafia, Cantone. Ma sotto linciaggio mediatico e inchiesta giudiziaria sono finiti, non i generali Del Sette e Saltalamacchia, indiziati di avere allertati il ministro e i vertici Consip, ma gli ufficiali addetti alle indagini, in specie quello che mise le mani e le manette su Riina, (post hoc propter hoc?).

“Chi tocca Mussolini, pericolo di morte!”, cantavano gli squadristi neri, che poi non ammazzavano, mazzolavano. Chi tocca i poteri democratici, in Italia per antonomasia “di sinistra”, viene “asfaltato”, condannato alla morte civile, ferito nell’onore e nei mezzi di sussistenza. Con la zelante e ridondante complicità dei massmedia.

Se questo non è regime…