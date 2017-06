1/2 Rai CONSIP, SI AULA SENATO A MOZIONE ZANDA Via libera dell'Aula di Palazzo Madama alla mozione di maggioranza sulla Consip, primo firmatario il capogruppo Pd Zanda. I sì sono stati 185, 76 i voti contrari e 5 astenuti. Il testo impegna il governo a procedere in tempi celeri al rinnovo dei vertici della Consip. […]

Rai SALVINI: LA RAGGI NON DEVE DIMETTERSI "La sindaca Raggi non deve dimettersi, si è colpevoli se condannati, non con il rinvio a giudizio. Però politicamente la condanno". Così il leader della Lega, Salvini, a Otto e mezzo su La7, s ul rischio processo per la Raggi. "I romani che sento mi dicono che speravano […]