Assurda, grottesca, per dire allucinante sul piano istituzionale è la situazione in cui i due egolatri, il toscano ed il meno giovane lombardo, stanno avviando il Paese.

In una fase in cui si continua sulla strada delle decontribuzioni per le assunzioni dei giovani fino a 34 anni, però esigue e limitate a misurare la spesa prevista (appena 300 milioni di euro), si irridono gli statali con l’elemosina lorda di 85 euro, dopo anni di blocco contrattuale, e si rimane passivi di fronte all’eloquente crescita dell’emigrazione giovanile all’estero, Berlusconi e Renzi si divertono con dichiarazioni ed iniziative, contro cui il dissenso ed il rigetto non possono non essere netti e convinti.

Prima il battistrada Brunetta quindi il “capo supremo” alla domanda sull’eventualità di larghe intese in mancanza di un vincitore elettorale chiaro, hanno replicato con parole identiche, sempre perentorie quanto presuntuose: “il problema non si porrà perché vinceremo noi”. Peccato per la coppia che Michele Salvati, in un intervento motivato e misurato, abbia sostenuto l’impossibilità del successo di un partito o di un aggregato con lo sbocco unico ed inevitabile di un governo fondato su una “coalizione di coalizioni”.

Berlusconi è stato tutt’altro che originale nella intervista al quotidiano di via Solferino, senza naturalmente, da infallibile, fare alcun esame di coscienza e offrire prove di realismo. Si è ben guardato dall’ammettere scelte fallimentari sugli esponenti della “società civile”, investiti di virtù taumaturgiche, abili negli smarcamenti e nei mutamenti, ed ha formulato idee programmatiche, per un canto pericolose (“meno Stato”), demagogiche e prive degli indispensabili fondamenti finanziari (“meno tasse, meno burocrazia italiana ed europea, più aiuto a chi ha bisogno, più sicurezza per tutti e più garanzie per ciascuno”).

L’ex presidente del Milan, instancabile, ha inanellato un’altra perla di saggezza, in implicita ma evidente concorrenza con il suo “alleato” Salvini, annunziando la imminente proposta di un referendum per le tutte le Regioni, così da “spostare le competenze dal centro alla sede giusta che è quella regionale”.

In tanto fervore propagandistico, però, nessuno gli ha rammentato che al momento solo 2 Regioni sono guidate dal centro – destra mentre la Liguria è stata conquistata solo grazie alla determinante crisi della sinistra e che quindi lo strumento del voto popolare potrebbe portare a maggioranze antitetiche con visioni contrapposte. Non ha osservato infatti che con il Pd “siamo distanti, per storia, tradizione, ideologia e valori”?

Renzi, dal canto suo, dimentico della lezione impartitagli dagli italiani appena 10 mesi or sono, si è esibito in una prova muscolare, prepotente, autolesionistica e piena di ombre, per riprendere un titolo del “Corriere”, con lo “strappo inutile e dannoso” dell’attacco a Visco. Il voto della Camera ha segnato il culmine di uno scontro tra istituzioni unico se non rarissimo (presidente della Repubblica, presidente del Consiglio e Banca d’Italia), del tutto gratuito, nel quale il Renzi ha finto disimpegno ed estraneità, senza comprendere che se ciò fosse vero, il suo ruolo di segretario del PD risulterebbe polverizzato.

L’opposizione nazionale e quella leghista (FI, ancora una volta, si è defilata) con toni, ruvidi ed aspri, si sono espresse contro Visco, del quale non vanno dimenticate e al quale quindi rimproverate debolezza e insipienza sulle innumerevoli scottanti questioni bancarie, salienti il Monte dei Paschi di Siena, da sempre incontrastato feudo del PCI e del PD, e la Banca Etruria con il padre della Boschi in prima linea.

Sugli sviluppi dei prossimi mesi e sulle imminenti nomine è necessario che FdI e Lega vigilino, considerato che il rischio dell’emarginazione da parte dell’”alleato” è tutt’altro che improbabile.