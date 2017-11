Ancora lui, sempre lui e malauguratamente solo lui. In nessuna terra, autoaccreditatasi di civiltà e di senno politici, era stata registrata la caricatura della democrazia offerta da Berlusconi con il suo show con le truppe cammellate, convogliate e coordinate dal fedelissimo Miccichè.

Tre raggruppamenti, presentatisi agli elettori siciliani e intenzionati a ripetere la farsa comune anche con gli italiani nel prossimo mese di marzo, hanno dato luogo a manifestazioni distinte e rigorosamente separate. Nello spettacolo di “Forza Italia” il prode ed invitto egolatra ha recitato il consueto “programma smaccatamente gonfio di promesse mirabolanti e di spesa pubblica in eccesso”.

Massimo Franco, notista del “Corriere” , al solito sobrio e misurato, assegna alla Meloni un ruolo improprio ed innaturale per un’esponente della destra, di solito decisa, precisa e ricca di idee non dell’ultimo momento, fragili e solo retoriche. Sbagliato e miope è poi il suo avviso su un Berlusconi, impegnato esclusivamente nella polemica antigrillina e dimentico della “sinistra come partito – perno del sistema col quale competere”. L’ex presidente del rimpianto Milan, furbescamente ma non troppo, vuole evitare dispute con quella sinistra, con cui, in una prospettiva a lungo raggio, dopo il fallimento preventivato della consultazione di marzo, vuole costruire, a dispetto della Meloni e di Salvini, alleati di una stagione, il governo delle “larghe intese”.

Una parola convinta e provata va spesa in appoggio a Nello Musumeci, contro cui viene usata abbondantemente una etichetta di trasformista, ingiusta ed infondata, quella di ex missino, mentre i precedenti non sono mai utilizzati per l’ex- socialista Berlusconi, per l’ex- comunista Salvini e per gli ex- democristiani Renzi e Rosato e ci fermiamo.

In nessuna terra, se non in quelle del quarto mondo, si sostengono tesi come quelle di cui è fautore il foglio di famiglia, capace unicamente di discorsi prefabbricati e di affermazioni offensive ed insostenibili. Il vecchio (non si bestemmia, chiamandolo così?) “padrone delle ferriere” è risalito sul palco senza abbandonare il consumato copione, senza accorgersi o meglio curarsi dei campi, sui quali è indispensabile operare dopo averli trascurati negli anni del potere, consumati in impegni narcisistici e inconcludenti. Sa, ad esempio, che la cultura di sinistra, quella autentica e grintosa, continua, agevolata e coccolata , a seminare temi e tesi corrosi dal tempo e a coltivare figure, campioni di un mondo sconfitto dalla storia? E’ a conoscenza che l’Istituto italiano di cultura, emanazione congiunta del ministeri dell’ “Istruzione” e degli Esteri, ha organizzato a Londra “giornate” dedicate ad un pensatore nostrano, le cui idee sono avvertite e condivise dal mondo anglosassone, Antonio Gramsci ?

Intanto, dopo la furbesca arma del “partito”, agitata con Tremonti, scalda i muscoli, come assessore alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ottimo studioso in campo storico – artistico, da evitare e da sfuggire come politico per la sua dannosa imprevedibilità.

A Catania, comunque, secondo le gazzette, sono state assunte dalla Meloni e da Salvini sotto l’egida di Berlusconi, decisioni – si auspica – fondate su contributi comuni e vincolanti anche per l’ex Cavaliere, abituato ad operare, secondo le precedenti esperienze ogni immaginabile forzatura, per essere più espliciti, sabotaggi e strumentalizzazioni.

L’esempio fresco degli errori nella selezione degli uomini da schierare in politica fatti da Berlusconi è costituito dall’ “enfant prodige” Calenda, preoccupato di “mettere a rischio i conti” con l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni, un’età destinata unicamente al riposo dopo decenni di fatiche anche morali nel campo didattico.