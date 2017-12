L’Italia è in disfacimento, sia come espressione geografica, sia come ordinamento giuridico, sia come identità culturale, finanche come etnia.

Il territorio si sgretola per smottamenti, sismi, inquinamenti, incendi, voragini, incuria idrogeologica.

Lo Stato si sbriciola e si disarticola in microorganismi amministrativi, autarchici e non, enti locali, giurisdizionali, “autority ” varie, mafie e consorterie rapaci.

L’esterofilia, l’accoglienza indiscriminata e la supina accettazione di immigrati e rifugiati e dei loro riti e costumi civili (si fa per dire) e religiosi, logorano, sbiadiscono e consumano i tratti distintivi delle nostre tradizioni culturali.

L’esodo crescente di giovani, in cerca di un lavoro, e di anziani in cerca di paesi con minore costo della vita, Bulgaria, Tunisia, Spagna, Portogallo; nonché il calo delle nascite e l’aumento dell’immigrazione, specialmente africana, prospettano la riduzione della specie. Marciamo verso il nulla. È l’esito dell’era antifascista, della Repubblica fondata sulla Resistenza, del ritorno al potere di fuoriusciti e di mafiosi. La cosiddetta “liberazione” per mano straniera, dagli americani agli inglesi, dai francesi ai marocchini, agevolati dai partigiani, per lo più comunisti, al servizio della Russia di Stalin, ci ha trasformati in zona franca, aperta all’incursione di terroristi, mercanti di schiavi, spacciatori di droghe, ladri, rapinatori e lenoni internazionali.

Mentre l’establishment si arricchisce alienando o dislocando all’estero industrie ed eccellenze metalmeccaniche e manifatturiere, la popolazione regredisce fra disoccupazione, lavoro nero, indigenza e accattonaggio. Pullulano cooperative sociali, associazioni sedicenti benefiche e senza scopo di lucro, centri di accoglienza e ricovero, eppure le strade sono disseminate di senza tetto, accattoni, questuanti, italiani e stranieri. Si moltiplicano stanziamenti per il sostegno ai poveri, per l’inclusione degli emarginati eppure siamo assediati in casa e fuori da appelli a versamenti e donazioni caritatevoli. E constatiamo nei fatti e apprendiamo dai massmedia che le emergenze sociali, da un lato, e le ruberie, le frodi, le speculazioni delle varie burocrazie e delle banche imperversano, incontrollate ed impunite, dall’altro.

Impudenza ed arroganza contrassegnano la classe dirigente, che vanta progressi inesistenti; indifferenza, rassegnazione, atonia caratterizzano la maggioranza dei cittadini. Non ci può essere futuro per l’Italia.