Si avvertiva veramente la necessità di avere a disposizione un volume quanto informato ed intelligente, cioè non prefabbricato e non aprioristico, su un argomento, ormai tradizionale e decisivo, quello dei cattolici nel panorama politico ma altrettanto ricco di motivazioni lucide ed indiscutibili sul deleterio connubio Renzi – Berlusconi, che vive proprio in questi giorni una nuova fase cruciale sulla proposta di legge avanzata dall’autocrate lombardo.

Non è affatto tenero Fabio Torriero – ma merita il più convinto plauso – nei confronti di tutti gli esponenti politici della destra con i vertici “non all’altezza della loro missione storica”, così da far annegare Alleanza nazionale “nella mera logica padronale del “partito persona”” e da spingere la base verso l’ astensionismo più amaro, destinato alla prossima occasione a crescere.

Per Torriero, capace di raccogliere i sentimenti di tanti elettori, “i valori non negoziabili non possono e non devono restare pronunciamenti generici […] ma devono coniugarsi con politiche legislative specifiche”. Ritorna su concetti appannati a causa di connubi innaturali: “non ci può “essere patria senza Stato” e non ci può “essere Stato senza patria”, così come va respinto e rigettato qualsiasi ipotesi disgregatrice dell’ entità nazionale.

Dopo aver esposto l’obiettivo dei poteri forti, di cui Renzi è espressione, del governo mondiale dell’economia, Torriero avverte che essi hanno individuato nella laicizzazione “la via più facile” per depotenziare gli Stati.

L’autore ripercorre nell’elegante tomo la nascita e gli obiettivi del “Family Day”, avversato dalla politica e dalla CEI, come è provato dal silenzio o dai frettolosi commenti sulla manifestazione dello scorso 21 maggio, ben diversi nei toni e nell’estensione da quelli sulle contemporanee parate, “rossa” a Milano e “grillina” ad Assisi.

Scorge ed esamina “alcuni vulnus endemici”: “l’unità politica dei cattolica, la loro scarsa coscienza pubblica e il rapporto di subalternità che hanno con le istituzioni ecclesiastiche”. Sul primo aspetto negativo, oltretutto sopravvalutato (nel mio ristretto conosco decine di cattolici praticanti mai elettori dello Scudo crociato), Torriero riporta la riprovazione di Del Noce sulla DC , incapace di bloccare la secolarizzazione della società, l’approvazione di leggi liberticide, contrarie alla tradizione italiana e al diritto naturale. Per quanto riguarda gli altri due elementi, la Chiesa con il suo associazionismo si è ben guardata dall’avviare le giovani leve sulla conoscenza e sul rispetto dello Stato come dimostra la disastrosa esperienza di “Comunione e Liberazione” ed ha cercato con le proprie gerarchie il condizionamento del partito originario, nei suoi successivi passaggi sempre più spostato a sinistra fino alla fusione con gli ex comunisti.

Sulla proposta fatta da Torriero una riserva iniziale è scontata: si nota tra i promotori il nome di Mario Adinolfi, dai trascorsi politici, da definire eufemisticamente, “vivaci”.

Da condividere, anche se non è privo di ostacoli e di interrogativi , l’auspicio conclusivo: “Il ruolo dei cattolici in politica è fondamentale per costruire, dare linfa al nuovo schieramento identitario e antropologico (anche se aperto pure a non credenti o esponenti di altre confessioni. La società naturale di massa è l’unica risposta vera alla società radicale di massa; la cultura della vita è l’unica risposta alla cultura prefabbricata della vita”.

Dopo aver tracciato i caratteri somatici indelebili ed autentici, sui quali basarsi e contrapporsi, Torriero chiude, fissando paletti essenziali e decisivi: “A patto che i cattolici superino i vulnus che li hanno caratterizzati e limitati finora: la mancanza di cultura politica, di cultura di governo e di senso dello Stato. Devono recuperare [io direi, devono finalmente acquisire] una coscienza pubblica, il primato della polis e del bene comune”.

FABIO TORRIERO, Il futuro dei cattolici in politica. Dalla DC al Family Day, la sfida alla società radicale di massa, Roma – Cesena, Giubilei Regnani, 2017, pp. 167. €14,00.