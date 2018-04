Debbo operare un netto ed esplicito ampliamento nel mio vocabolario, attribuendo l’etichetta di “autocrate” ed “egolatra” anche a Salvini. Adopera fastidiosamente, direi noiosamente, la I persona singolare ed offre scampoli di programmi elaborati e conosciuti solo da lui e dal suo fido gregario Giorgetti.

Ad esempio, io, dopo aver concluso gli studi universitari, mi sono dedicato all’attività didattica e di ricerca nel mondo accademico, in cui sono stato presente per oltre 40 anni. Avrei quindi interesse a conoscere e principalmente a valutare i suoi progetti nel campo scolastico culturale, da sempre e oggi più che mai “pascolo” esclusivo dei vetero comunisti, dei radical chic, degli azionisti e dei cattocomunisti, soliti riferirsi nostalgicamente a Dossetti e a don Milani.

Due esempi di questi giorni sulla presenza dilagante e incontrastata della sinistra: a Brescia, nella terra leghista, spadroneggia con le sue iniziative la fondazione “Micheletti” mentre a Roma vengono organizzate presso la Biblioteca del Senato “giornate di studio” sul giellismo e l’azionismo.

Intanto Salvini nell’intervista al “Corriere” ha seminato perle da sottoporre all’attenzione degli elettori, in buon numero già scettici e sorpresi sulla linea di intesa con i grillini, sorprendentemente sostenuta dall’autocrate leghista.

Dapprima si è chiesto: “se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed espellere gli immigrati clandestini, con chi dovrei fare queste cose ?”. Ha poi continuato, scoprendo delle stupefacenti quanto incalcolate contiguità con il programma dei 5 Stelle.

Francamente ieri e negli anni della “lunga marcia” contro i governi Renzi e Gentiloni, era e teneva ad essere discosto, distante fino ad essere contrapposto con le tesi operative dei grillini.

Salvini poi continua ad illudersi sul fascino costante, addirittura crescente da lui esercitato sugli “italiani di centrodestra”, lontani sicuramente dall’accettare le ipotesi “di fare un governo con il PD”, caldeggiate non da oggi ma sempre da Berlusconi ma anche con pari chiarezza e pari cipiglio dai tentativi di collusione con i 5S.

I risultati raggiunti nel vertice di “un’ora” [temi tanto complessi e delicati risolti in appena 60 minuti! Miracoli della magione berlusconiana] del centrodestra ad Arcore non potevano che essere deludenti. Al presidente Mattarella la delegazione, finalmente compatta dopo le ironie fatte esprimere a Di Maio, “proporrà la formazione di un governo a guida centrodestra, che si presenti in Parlamento a chiedere i voti necessari alla fiducia su una base programmatica definita”, così da cercare i tanti consensi mancanti. E’ la proposta avanzata dalla Meloni e già ampiamente e motivatamente criticata per la sua friabilità e la sua fragilità.