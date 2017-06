Quelli che danno per morti i 5Stelle dopo questo giro amministrativo sono gli stessi che hanno dato per morto Berlusconi almeno una dozzina di volte, o sono altri che hanno imparato male dalle scorse lezioni?

Se è senz’altro degli uomini saggi saper cogliere lezioni da ogni fatto, dovrebbe anche esserlo il distinguere tra caso e caso e giudicare con prudenza.

Appare infatti abbastanza evidente che le amministrative siano da ogni punto di vista imparagonabili alle elezioni politiche nazionali. Peraltro in questa tornata ci sono realtà territoriali importanti, ma molto particolari se non uniche (Genova, Palermo), e mancano all’appello amministrative tali da dare tendenze soprattutto politiche e non prettamente locali. Senza sottovalutare il dato più macroscopico, eppure da molti taciuto: astensionismo da record, figlio senz’altro anche delle date balneari, ma non solo.

Alcune considerazioni veloci si possono comunque cogliere rispetto al centrodestra, specialmente in risposta ad alcuni peana che già sono decollati tra Alpi e Appennini. Si è alzato infatti nuovamente il ragionevole mantra dell’uniti vinciamo: e direi che non ci voleva un genio. Certo che “il centrodestra unito” vince più facilmente di quello diviso, dato che (al netto di incompatibilità pesanti) se in politica 1+1+1 non sempre fa 3, fa comunque quasi sempre più di 1. E non scordiamo che le amministrative sono maggioritario purissimo. Ma allora? L’hanno capito tutti tranne i leader nazionali?

Ovvio che non è così. A qualche ragionamento infatti sfugge del tutto il punto centrale: il centrodestra si presenta alle amministrative unito, dove lo fa, anzitutto condividendo un leader (candidato sindaco) e un programma. Questo è il nucleo essenziale del ragionamento e delle speranze di successo. Ed è la differenza principale tra cosa funziona a livello locale e cosa non funziona a livello nazionale. Le buche delle strade, d’altronde, non sono difficili da riempire come i buchi dei bilanci sotto osservazione europea (escludiamo da questo ragionamento le vie di Roma).

Il centrodestra quindi può (e deve) esistere unitariamente quando e se è in grado di esprimere un programma condiviso, credibile, serio, praticabile. Questo a tutti i livelli. A livello locale, spesso (non sempre) ciò è possibile, si fa e si ottengono risultati. A livello nazionale è possibile?

Per serietà è anzitutto necessario osservare che se il maggioritario delle amministrative aiuta le coalizioni, il proporzionale di vario stampo del quale si parla per le politiche incentiva viceversa la frammentazione. Le frammentazioni anche personali tra le dirigenze dei partiti nazionali, inoltre, paiono oggi più gravi del solito, con il dominus abituale, ovvero Berlusconi, un po’ meno persuasivo che in passato (ma guai a darlo per finito…).

Altrettanto, pare che le difficoltà a livello locale nel trovare un candidato sindaco, solitamente ricomponibili specialmente alla luce di quel maggioritario che incentiva l’unione, non siano paragonabili alle oggettive difficoltà nazionali nel farlo. Ma tutti questi sarebbero ostacoli probabilmente superabili di fronte a progetti e intenzioni comuni. La domanda quindi è: le distanze nel centrodestra sono di stampo personalistico, di calcolo egoistico, o di tipo prettamente politico? E, ultimo caso escluso, sono ricomponibili alla luce di una possibilità di governare? L’impressione è che la differenza vera, nel centrodestra come nei singoli partiti, sia tra chi vuole provare a governare e chi pensa che sarebbe meglio passare la mano, almeno per un turno. O forse è solo una suggestione dettata da stili comunicativi nuovi e aggressivi. In ogni caso tempo di capirlo è sempre meno – o è forse già finito?