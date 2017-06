GOTOR: NOI PER UNITA', DISSENSO NON SPAVENTA 2/2 Rai GOTOR: NOI PER UNITA', DISSENSO NON SPAVENTA "Nessuno ha diritto di porre veti e io mi sento a casa anche di fronte a chi protesta.Il primo luglio sarò in piazza con Pisapia". Così il senatore di Mdp, Gotor, dal palco del teatro Brancaccio, replica alle contestazioni."E' necessario aprire una nuova stagione a sinistra […]

BRANCACCIO,APPELLO PER UNICA LISTA SINISTRA 1/2 Rai BRANCACCIO,APPELLO PER UNICA LISTA SINISTRA "Ognuno si metta alle spalle il proprio protagonismo. Occorre fare un passo indietro per farne uno avanti insieme". Lo dice Anna Falcone, che con Tomaso Montanari ha riunito a Roma al Teatro Brancaccio,diverse anime della sinistra "L'unità si costruisce sui programmiincalza- individuare i punti che ci uniscono e […]

IUS SOLI, GRASSO: CEI NON MERITA ATTACCHI Rai IUS SOLI, GRASSO: CEI NON MERITA ATTACCHI "La Cei si è sempre distinta nella difesa dei deboli e non merita questi attacchi". Così il presidente del Senato, Grasso, replica a Calderoli, esponente della Lega e vicepresidente del Senato, che aveva criticato monsignor Galantino per le sue posizioni sullo Ius Soli dicendo ai vescovi: "Pensate […]