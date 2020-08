“Se non hai un cane – almeno uno – non c’è necessariamente qualcosa di sbagliato in te, ma ci può essere qualcosa di sbagliato nella tua vita”. Diceva Vincent Van Gogh. E Rossella, una milanese 43enne, questo concetto lo ha assimilato in pieno. Sakkat, il suo levriero di quattro anni, nel mese di luglio è stato affidato ad una pensione per animali (Centro Cinofilo Della Viola, Marcallo con Casone). Rossella doveva partire per cinque giorni e quella era una pensione della quale si fidava, infatti era cliente da oltre un lustro e gli operatori, sempre, avevano rispettato i suoi ordini: non fare uscire mai il cane dal suo box, dove lei stessa lo aveva posizionato. E poi si trattava di una di quelle pensioni che promettono sfracelli, come le custodie inappuntabili od il vitto e l’alloggio da hotel cinquestelle. Insomma, un luogo per cani borghesi.

Come certamente lo è il levriero di Rossella, da sempre coccolato ed accudito come un pascià. E questo anche perché Sakkat non ha un carattere facile. E’ schivo, non si avvicina agli umani, a meno che non sia la sua padrona, scappa facilmente per mettersi al riparo da chissà quali pericoli. E, da levriero, lo fa a velocità di razzo. E così, purtroppo, ha fatto un giorno di luglio, il 22, scappando da quella pensione dove c’era tutto, cibo, cuccia e compagnia, ma dove mancava ciò che più cercano i cani: l’amore del padrone. Dai racconti del personale della pensione Rossella ha scoperto che, probabilmente, il cane è stato fatto uscire dal box, rendendosi così conto che Sakkat non era controllato abbastanza.

Rossella, affranta dalla notizia comunicata dal responsabile della pensione, ha fatto ciò che, al suo posto, avrebbe fatto solo un cane per un umano. E come spesso non fanno gli umani per i cani. Ha mollato tutto, ha inforcato la sua auto ed ha iniziato una vita da nomade, a lei sconosciuta, per cercare Sakkat. Per dargli, almeno un po’, di quell’amore che lui ha sempre riversato su di lei. Un amore che proprio Schopenhauer, il filosofo negazionista dell’amore, definì: “Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato”. E la ricerca è diventata virale, addirittura sono giunti due amici dalla Toscana per aiutare Rossella a trovare Sakkat.

Mentre scriviamo questa favola non ha ancora avuto un epilogo. Che speriamo sarà roseo, come è d’obbligo per le favole.

Ma una cosa è certa: con quel peregrinare disperato, in cerca del suo compagno, che ormai dura da quasi un mese, oggi Rossella è un po’ meno essere umano ed un po’ più cane. Una piccola, ma dolce, metamorfosi che rappresenterà il più bel regalo d’amore per Sakkat. Che potrà ricevere, speriamo, tra le braccia della sua padrona ma che, nella peggiore delle ipotesi, gli sarà consegnato in uno speciale settore del Paradiso, quello più celeste della Candida Rosa. Un settore tassativamente riservato ai cani.

(per eventuali segnalazioni di Sakkat, 351/9746407, non avvicinare il cane, possibilmente fare foto e segnalare la posizione con WhatApp. Attenzione, la sagoma può essere confusa con quella di un capriolo.)