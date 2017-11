Come facilmente prevedibile la improbabile secessione della Catalunya, architettata dallo sprovveduto Carles Puigdemont, si è risolta in una farsa.

Come nelle vecchie comiche di Ridolini lo stato maggiore indipendentista ha chiuso la sua esibizione con una fuga a passo accelerato.

Con una specie di piccolo 8 settembre locale, del quale fortunatamente si sono visti solo gli aspetti farseschi e non quelli tragici, Puigdemont-Badoglio ha fatto postare su Istagram un selfie dal Palazzo della Generalitat facendo credere di essere disposto a resistere ad oltranza mentre in realtà era già sulla Autopista 7 in fuga verso Marsiglia, da dove si è poi imbarcato con tutti i sedicenti ministri del suo inesistente “governo”su un volo diretto a Bruxelles.

A differenza del suo lontano predecessore Lluys Companys (ma il paragone è assolutamente improponibile, vista la statura infima del personaggio) Puigdemont non era inseguito dalle armate franchiste vittoriose ma da un mandato di cattura del procuratore generale per sedizione, ribellione e malversazione.

Non rischia certo la fucilazione che toccò a Companys il 15 ottobre 1940 ma solo una condanna teorica fino a 30 anni (ma è chiaro che la pena non potrà essere quella) e un mega risarcimento allo stato.

“Continueremo a lavorare, non sfuggiremo – ha aggiunto – alla giustizia ma ci confronteremo con la giustizia in modo politico” ha proclamato in una confusa e paradossale conferenza stampa a Bruxelles, restandosene, a scanso di equivoci, ben lontano dalla giustizia spagnola.

La ingloriosa sceneggiata di Puigdemont, un piccolo politicante di provincia ritrovatosi a giocare col fuoco senza rendersene conto, ha molto da insegnare anche dalle nostre parti.

Non tanto e non solo alle carnevalate leghiste con la Estelada o a chi, persino a destra, si è lasciato incantare da una lettura superficiale e approssimativa degli avvenimenti, oltretutto mal raccontata dai media politicamente corretti.

La vicenda catalana mostra chiaramente cosa succede quando certi discorsi banali e raffazzonati, generalmente frutto di ignoranza e luoghi comuni, si trasferiscono dai bar e dalle osterie alle istituzioni, veicolati da politici improvvisati ed impreparati e diffusi con slogan di facile presa.

E’ il caso, da noi, della Lega di una volta (non è ancora del tutto chiaro come funzioni veramente quella di adesso) o dei grillini e dei loro programmi pseudo politici a base di finti principi teorici e parole d’ordine infantili sparate a getto continuo in quella loro osteria virtuale che chiamano blog.

Da questo punto di vista la parabola di Puigdemont è illuminante.

Oscuro giornalista sportivo a Girona, si da alla politica sfruttando la stanchezza dei catalani per il sistema di potere che li aveva governati ininterrottamente dai tempi del post franchismo, la sopravvenuta mediocrità della classe politica locale e, soprattutto, cavalcando l’indignazione per gli scandali che avevano travolto Jordi Pujol, per anni padre-padrone della Generalitat, travolto insieme alla sua famiglia da malaffare e inchieste per corruzione, riciclaggio, fondi neri, evasione fiscale, esportazione illecita di capitali e chi più ne ha più ne metta.

Così, dopo essere diventato sindaco della sua cittadina ed alcuni tentativi falliti, Puigdemont riesce a scalare la Generalitat e ad arrivare alla poltrona che fu di Luis Companys, Josep Taradellas e Jordi Pujol sbandierando il verbo dell’indipendentismo integrale.

Chiunque abbia frequentato un po’ la Catalunya sa bene cosa pensino realmente i suoi abitanti del problema dell’indipendenza: una narrazione utile e necessaria soprattutto per ottenere sempre più autonomia da Madrid (magari più fiscale che politica) e creare condizioni sempre più favorevoli per l’economia locale e soprattutto per gli affari, che da sempre costituiscono la fonte della ricchezza e del benessere dei Catalani.

Lo sapeva bene Francisco Franco che, da buon generale di un altro secolo, aveva sempre represso duramente le aspirazioni autonomiste catalane favorendone, però, enormemente gli affari e rendendo la Catalunya il centro e il motore, ricco e prospero quanto mai prima, dell’economia spagnola.

Ricorda Manuel Fraga Iribarne che quando da ministro franchista visitava Barcellona le grandi famiglie industriali ed imprenditoriali locali si contendevano i suoi favori facendo a gara, ad esempio, per finanziare la costruzione del monumento a Josè Antonio Primo de Rivera, opera (oggi purtroppo distrutta da qualche Boldrini locale) dei catalani Jordi Estrany e Jordi Puigalí inaugurata in pompa magna il 30 ottobre 1964.

Lo sapevano bene anche Josep Taradellas, primo presidente della Generalitat dopo il Franchismo, padre dell’autonomia catalana ma rimasto sempre contrario all’indipendenza tanto da essere etichettato come traditore dagli estremisti catalanisti, e Jordi Pujol, presidente dal 1980 al 2003, che giocando abilmente col bastone dell’indipendenza e la carota dell’autonomia aveva ottenuto da Madrid tutto quello che si poteva ottenere (e anche qualcosa di più) dallo statuto del 1979.

Tramontato Pujol, però, la situazione ha iniziato gradualmente a degenerare.

Il fanatismo indipendentista, radicato nella parte meno evoluta della popolazione catalana, aizzato da circoli estremisti, borghesia radical chic ed intellettuali invaghiti di mondialismo e globalizzazione (come tali favorevoli all’indebolimento dello stato centrale) ha alzato la posta con lo statuto del 2006, contenente proposizioni inaccettabili per lo stato centrale.

Testo approvato con un referendum locale da una minoranza della popolazione (50,59% di astensione, NO al 20,76% dei votanti e schede bianche 5,3%) ma inevitabilmente bocciato dalla Corte Costituzionale creando i presupposti per il pasticcio odierno.

E’ in questo contesto che l’apprendista stregone Puigdemont trova le condizioni favorevoli per portare a termine il suo pastrocchio.

Arrivato in cima alla Generalitat il 10 gennaio 2016 da leader di una strana ed eterogenea miscela di partiti indipendentisti assortiti e grazie all’appoggio degli estremisti di sinistra del CUP, Puigdemont ha potuto mettere in scena senza rete lo spettacolino, fortunatamente ridicolo ed incruento, al quale abbiamo assistito in questi giorni.

Proclami roboanti, provocazioni continue, sfide arroganti alla legge ed allo stato centrale, fino alla carnevalata del referendum del 1^ ottobre al quale ha partecipato, in condizioni di illegalità, solo il 43,03% degli elettori.

Tanto è bastato perché l’aspirante Masaniello di Girona proclamasse l’indipendenza-farsa, salvo poi darsela a gambe precipitosamente all’arrivo delle inevitabili conseguenze.

Conseguenze che mettono a rischio prima di tutto la cosa più importante per i Catalani,cioè l’economia, un problema reale al quale gli apprendisti padri dell’immaginaria patria non avevano evidentemente pensato.

Favorite da un decreto del governo di Madrid e spaventate dagli effetti del pasticcio indipendentista le più importanti società e banche catalane hanno lasciato in questi giorni la Catalunya: la Caixa, prima banca della regione, ha trasferito la sede sociale a Valencia; il Banco de Sabadell, la seconda nonchè quinta della Spagna, ha traslocato invece ad Alicante; lo stesso ha fatto il gruppo energetico Gas Natural Fenosa, emigrato a Madrid. Persino i produttori di spumante, il famoso Cava simbolo dell’agricoltura catalana, hanno fatto le valigie. Situazioni alle quali nessuno aveva pensato, problemi veri e concreti che nessuno si era posto e che nessuno è in grado di affrontare seriamente: l’appello ridicolo di Puigdemont a ritirare i depositi dalle banche traditrici è, naturalmente, caduto del vuoto.

Finito in un vicolo cieco non gli restava che la comica finale della fuga.

Una lezione che da noi dovrebbero studiare attentamente tutti quei politici improvvisati ed impreparati che vivono di slogan ad effetto (“onestà onestà”) e che credono di risolvere i problemi con soluzioni magiche ed irreali. Parole vuote, formule miracolose senza sostanza, slogan buoni per i discorsi al bar o nei blog ma che, al contatto con la realtà, si disintegrano e svaniscono.

Soprattutto dovrebbero pensarci bene gli elettori, prima di fare la fine dei topi di Hamelin incantati dal primo pifferaio che suona in rete.