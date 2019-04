La politica può diventare una “brutta roba”. Trombature, tradimenti, cadute rovinose. Pernacchie da Crozza e sfottò da tutti. È il destino (cinico e baro…) di Antonio Ingroia, ex pm “democratico” ma soprattutto ex capo supremo di “Rivoluzione civile”, malinconico spezzone della sinistra più sinistra. L’ennesimo fallimento dei post marxisti nostrani.

Dopo il naufragio politico è arrivato anche quello professionale: il fato crudele ha inviato le “fiamme gialle” ha rovistare tra i disordinato conti del giustizialista siculo e sono cominciati altri guai…

Il maltrattato ego dell’Ingroia nostro non ha retto alle disgrazie e l’ometto si è incupito sempre più cercando rifugio nell’alcool. Un baratro senza fondo. Le agenzie trasmettono che il compagno Ingroia è stato fermato ieri all’aeroporto parigino di Roissy mentre si stava imbarcando su un volo per l’Italia. Il personale della compagnia aerea ha dovuto chiamare gli agenti aeroportuali perché il “compagno” era visibilmente in stato di ebbrezza molesta. L’antica bandiera di “Rivoluzione civile” è stata costretta a tornare al gate. Secondo fonti aeroportuali, il rifiuto di imbarco non avrebbe provocato resistenza da parte di Ingroia (troppo ciucco…). Alla fine lo hanno portato in una stanzetta a smaltire la sbornia; poi, ripresi i sensi, dopo molti caffè e qualche vomitata, il traballante è stato fatto partire. Il comunismo può attendere. Cin cin, prosit, salute…