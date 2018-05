https://youtu.be/nvbeJzYODNo

Nel cuore della montagna veneta vive la piccola comunità cimbra, una deliziosa isola linguistica fiera dei suoi ritmi e delle sue particolarità.In questo quadro a tratti fiabesco Renzo Carbonera ha ambientato il suo nuovo film “Resina”. La storia è semplice ma convincente: una giovane violoncellista (un’ottima Maria Roveran) ritorna nel suo paesino e decide di dare una mano al coro. Le difficoltà e gli imprevisti non mancheranno, ma “tra monti e boschi in fior” vi è un posto anche per l’arte. Consigliato agli appassionati della montagna e delle tradizioni.