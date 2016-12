Fanno i Savonarola per chiunque prenda anche una multa per parcheggio in doppia fila, ma nascondono sotto il tappeto le inchieste che li riguardano.

Danno degli incompetenti a tutti, ma sei mesi dopo il voto non sono stati capaci di dare uno straccio di giunta in una Città in cui sapevano che avrebbero vinto già da un anno. Attaccano i vecchi partiti di gestire dalle segreterie, e commissariano la Capitale dall’ufficio milanese di una società privata. Si dicono figli della rete e sacerdoti della tecnologia, ma se gli mandi una mail delicata, non la capiscono.

Sono per “uno vale uno”, ma c’é sempre quello che vale per tutti. Gridano “tocca a noi” è ovunque gli sia capitato, hanno fallito, quando non cacciato chi li aveva portati a vincere. Sono contro al finanziamento alla politica, ed hanno il capo che si fa pagare per tenere comizi e pubblicare bufale sul suo blog. Questi cialtroni a 5 stAlle sono in assoluto il più grande pericolo esistente: ignoranti, incapaci, presuntuosi e maledettamente ipocriti.