Il presidente turco Recep Erdogan – sempre più simile negli atteggiamenti ad un sultano di vecchia memoria – torna a far la voce grossa, minacciando sfracelli qualora venga turbata la “pax neo-ottomana” nel Mediterraneo orientale. Addirittura Erdogan è arrivato a definire “pirati” tutti coloro che sfidano Ankara in quelle che considera le acque di casa, prefigurando per loro un cupo futuro: “Così come l’abbiamo fatta pagare ai terroristi in Siria – ha detto il presidente turco – non abbandoneremo il terreno ai pirati”. A rafforzare queste roboanti dichiarazioni il contesto in cui sono state rese: la cerimonia di varo di una nuova corvetta – la TCG Burgazada, terza della sua classe – destinata a rafforzare la flotta turca nel Mediterraneo orientale.

Ma chi sono i “pirati” contro cui agita la clava il neo-sultano di Ankara? Non terroristi o miliziani (come quelli appoggiati dalla Turchia in Siria, schierati contro il legittimo governo di Damasco), bensì pericolosissimi … tecnici delle compagnie petrolifere internazionali, tra cui l’italiana Eni. E sì, perché oggetto del contendere sono i giacimenti sottomarini di petrolio e, soprattutto, gas. Giacimenti che si trovano anche al largo di Cipro, isola la cui parte nord-orientale è controllata dalla Repubblica turca di Cipro, stato non riconosciuto dalla comunità internazionale (eccezion fatta per la Turchia) nato all’indomani dell’invasione dell’isola da parte di Ankara nel 1974. È da questa partita – fondamentale per gli equilibri dell’intero bacino del Mediterraneo orientale – che Erdogan teme di restare escluso. E sì, perché le aree di ricerca e sfruttamento al largo delle coste orientali di Cipro sono state già legittimamente assegnate a ExxonMobil, Eni (in collaborazione con i sudcoreani) e Total. Un’ipotesi più che sgradita per il “sultano”: “È assolutamente inaccettabile – ha detto Erdogan – usurpare le risorse naturali del Mediterraneo orientale escludendo la Turchia e la Repubblica turca di Cipro Nord”.

Per il momento, però, l’unica ad usurpare diritti altrui è proprio la Turchia: come definire altrimenti l’aver impedito – lo scorso febbraio – ad una nave dell’Eni (nella foto) di procedere nella propria missione di ricerca al largo di Cipro? Ben due unità navali della flotta turca hanno costretto la nave dell’Eni ad invertire la rotta. Da Roma, purtroppo, si è deciso di assistere passivamente a questo atto di prevaricazione: il governo Gentiloni, allora in carica, ha ben pensato di tenere la fregata italiana presente nel Mediterraneo orientale ben lontana dalla zona critica. Eppure a volte mostrar bandiera è l’unico modo per reagire alle provocazioni altrui.

A dispetto della remissività italiana, però, la situazione nel Mediterraneo orientale resta più che delicata, caratterizzata com’è dai contrastanti interessi di Paesi come Israele, l’Egitto, la Turchia – giusto per citare i maggiori – nello sfruttamento delle risorse energetiche sottomarine. Sfruttamento che, inevitabilmente, fa gola anche a medie e grandi potenze come Italia, Francia e Gran Bretagna. Senza dimenticare poi la Russia che, grazie alle crisi siriana e libica, è riuscita a tornare a riportare le proprie navi nel “mare caldo”. Vecchia aspirazione degli zar come dei leader sovietici.