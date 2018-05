I “mercati” – questi esseri oscuri di cui nessuno sa nulla ma che in democrazia sono così importanti, per non dire fondamentali, per rovesciare gli orientamenti degli elettori e piegarli ai propri voleri – stanno “votando” in favore di Cottarelli. La patria è salva, la “democrazia” un po’ meno, ma non si può avere tutto nella vita, specie se non si è infine disposti a riconoscere la fondamentale funzione degli oligarchi.

Il liberalismo economicista mostra il suo vero volto: o fai quello che voglio io o taci. Puoi votare – è ovvio: siamo molto attenti alla forma, perché serve a prenderti meglio per le terga, ma la teoria dell'”un uomo, un voto” deve essere “ovviamente” compensata dal fatto che il “voto dei mercati” vale molto di più, tipo: “un mercato, dieci milioni di voti”.

E’ il “migliore dei sistemi possibili”, quello che assicura benessere e ricchezza. A noi, a te naturalmente niente, ma devi accettare le regole del gioco, altrimenti sei “sovranista, fascista, rossobruno, etc. etc. etc.”.

Come è umano, lei, mondo “democratico”…!