Prima sentenza in Italia a carico di “foreign fighter” italiani convertiti all’Islam. E’ stata condannata a 9 anni di reclusione Maria Giulia ‘Fatima’ Sergio che si troverebbe in Siria da oltre due anni a combattere con l’Isis. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Milano che ha condannato anche il padre della 29enne, Sergio Sergio, a 4 anni, e il marito, l’albanese Aldo Kobuzi, a 10 anni. La Corte ha emesso anche altre 3 condanne fino a 9 anni.

Sergio Sergio, il padre di Maria Giulia ‘Fatima’, “non vuole più avere niente a che fare con lei” e con l’altra figlia Marianna, anche lei condannata nei mesi scorsi con rito abbreviato. Lo ha spiegato l’avvocato Erika Galati, ribadendo che il padre, ai domiciliari, ha interrotto i rapporti con le figlie.

Il legale ha ribadito la linea difensiva espressa dall’imputato nell’interrogatorio: “Non voleva andare in Siria per combattere, lui voleva solo tenere unita la famiglia e le figlie lui le ha sempre subite”. “Tu ci hai sempre ingannato, hai fatto finta di essere un musulmano e ne risponderai davanti a Dio, pentiti davanti a Dio e all’unica religione che è l’Islam, tu che hai tradito anche la mamma”, scriveva Marianna Sergio (è in carcere) in una lettera al padre. Parenti serpenti…