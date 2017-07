Il Fondo monetario internazionale, una fonte autorevole e non di comodo, ha osservato in questi giorni come i “costi della crisi” siano ricaduti in Italia specie sui giovani , con una disoccupazione al 35% , tra le più alte in Ue. Poi sui salari ha aggiunto un rilievo eloquente sugli errori politici: sono sotto i livelli del 1995 , gli italiani guadagnano meno di 20 anni fa. La quota a rischio povertà è salita al 29%.

D’altra parte l’attenzione solo di sfuggita è posta su questi temi cruciali e si pensa a centrare il discorso su argomenti sociali, dimostratisi fallimentari e pieni di conseguenze sul terreno educativo giovanile. E’ il caso del rilancio di un “maestro” quanto meno deleterio, come don Lorenzo Milani.

Ugualmente si lascia spazio ad analisi inconcludenti e trite. Ad esempio il pontefice massimo della sociologia Giuseppe De Rita “scopre” solo adesso le intuizioni della storia sui difetti della politica italiana nel dopoguerra e negli ultimi decenni, all’attualità, da Prodi a Berlusconi fino ad immiserirsi con Renzi, Gentiloni e Salvini.

Di fronte a queste scelte risulta utile rilevare alcuni passaggi di un lavoro di Agostino Nobile Quello che i cattolici devono sapere. Almeno per evitare una fine ridicola, poco diffuso e criticabile solo nella “falsa partenza” dell’esaltazione dell’avvio del miracolo economico, costruito con lo stile e la mentalità – tanto per intenderci – fragile ed effimera delle cicale e non delle piccole quanto utili e pratiche formiche. Nobile confessa, a proposito dei “sensi di colpa che corrodono l’Europa”, che “quando penso ai visi emaciati di milioni di donne e uomini che, dopo una guerra che ha raso al suolo l’Europa, hanno lavorato senza risparmiarsi tutta una vita; quando penso a quei genitori che si sono sacrificati risparmiando anche nel mangiare per lasciare ai propri figli un’educazione, una casa e un futuro; quando penso che nel frattempo milioni di giovani del secondo mondo hanno passato a sedere nei caffè a fumare e bere thè, e che oggi pretendono la priorità sugli occidentali; quando penso che i nostri politici, eletti grazie a giganteschi inganni mediatici, oltre a umiliarci nel lavoro e depredarci con le tasse, ci puntano il dito contro per infonderci un senso di colpa totalmente infondato”.

Sui falsi indirizzi diffusi dalla gerarchia ecclesiastica postconciliare poi avverte: “Per quanto riguarda l’aspetto religioso, l’italiano medio pensa che il cattolicesimo e il protestantesimo siano la stessa cosa. Anzi, dopo tanti documentari e film che calunniano il cattolicesimo si è convinto, pur non essendone a volte cosciente, che il protestantesimo è più moderno e razionale. Fatto sta che se la Chiesa cattolica è di salute precaria, l’anglicanesimo e il protestantesimo luterano rantolano o sono già morti”.

Di fronte all’angoscioso problema dell’Islam avanza la terribile ipotesi che “chi massacra e semina terrore è più rispettato di chi invoca giustizia e rispetto. Dunque pare certo che i governi occidentali massonico – progressisti stanno impiegando tutti gli espedienti economici e mediatici per islamizzare l’Europa”.

Nobile arriva ad esprimere un auspicio positivo: “Se il mondo dovesse progredire riaccogliendo i valori cristiani, molto probabilmente gli storici futuri utilizzeranno la definizione “secoli bui” per indicare la storia atea degli ultimi secoli”.

Per concludere un drammatico quanto onesto giudizio sulla religione in crisi irreversibile: “Nel secolo scorso, la maggior parte dei comunisti italiani credeva in Dio e la domenica andava a messa. Oggi, nella democrazia del diritto e della libertà, la maggior parte dei cattolici crede in un dio vaporizzato e se va in chiesa lo fa per abitudine o per fotografare le opere d’arte”.

Agostino Nobile

Quello che i cattolici devono sapere. Almeno per evitare una fine ridicola

Edizioni Segno, Udine 2016

p. 240 euro 18.00