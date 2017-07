La menzogna deve essere insita nel bagaglio culturale del Pd e dei suoi disinformatori di servizio. Prima Gentiloni spiega che sono state al rialzo le stime di crescita del Pil italiano. E sino a qui è tutto corretto. Andrebbe magari aggiunto che il Fmi prevede anche un immediato rallentamento dell’economia italiana il prossimo anno, ma a Gentiloni deve essere sfuggito. Il bello, però, arriva dopo. Quando il presidente del consiglio aggiunge che l’Italia cresce più dei propri competitori. Ed i giornalisti ripetono ossequienti il mantra.

Peccato che la Germania cresca di più, così come la Francia e pure la Gran Bretagna. Mentre la crescita della Spagna è quasi il triplo di quella italiana. Non sono questi i Paesi con cui ci confrontiamo? I paragoni dobbiamo farli con i Paesi extra UE? Bene, la Russia cresce più dell’Italia, così come Cina ed India. Ma i tg fingono di non saperlo o proprio non capiscono. L’importante è imbrogliare.

Lo stesso criterio utilizzato per raccontare l’incontro promosso da Macron tra i due principali protagonisti della tragica vicenda libica, Sarraj e Haftar. Magari gli impegni presi a Parigi non verranno mantenuti sul terreno, ma nel frattempo la Francia incassa un risultato di grande prestigio, dopo essere stata la maggior responsabile del disastro. Eppure la Libia avrebbe dovuto vedere l’Italia come grande protagonista della pacificazione del Paese. Ma se un Paese affida la propria politica estera ad Alfano, come può pretendere di ottenere risultati?

Il massimo è stato il ringraziamento formale rivolto da Macron a Gentiloni, più una presa in giro che altro. Ovviamente il “merci” è stato interpretato dai giornalisti di servizio come un grande riconoscimento per l’opera italiana in Libia. A Macron sarà sufficiente il ringraziamento concesso all’Italia per provare a fare affari in Libia e per rafforzare la propria posizione con Russia, Egitto ed Emirati che sostengono Haftar. All’Italia verrà riconosciuto il diritto di accogliere tutti i migranti in fuga dai porti libici. Davvero un grande successo. Ma ci saranno sempre i disinformatori a riportare le menzogne del governo.