Il “Corriere della Sera” , vessillo e simbolo della stampa sedicente “libera” o perbenista, ha presentato, con trasparente favore, due opere, autentici pamphlets, sulla scuola e sul sistema, che la guida e che andrebbe addirittura e inverosimilmente capovolto o peggio ancora sovvertito.

La prima è frutto della fatica di “un orientatore libero professionista”, per 20 anni (anche quindi con la Moratti e Albertini, da modello della “società civile”, proteiforme nella milizia politica) “alla guida del Servizio Orientamento Scolastico del Comune di Milano”. La tesi di fondo di Tutta un’altra classe. Alla ricerca di una scuola alla rovescia, si fonda – a raccogliere le parole dell’estasiata nota giornalistica – sulla necessità di ribaltare il sistema scolastico con “meno materie, meno insegnanti, più preparati e pagati meglio”, aggiungendo, anche in quantità massiccia, ai ragazzi la somministrazione di “autostima”.

Sono state poi reclamizzate Tutte le opere di don Lorenzo Milani, il sacerdote, priore di Barbiana, deceduto nel 1967, al quale si deve, dopo diversi sabotaggi dei governi e dei ministeri a gestione democristiana, da parte clericale il primo attacco destabilizzante alla scuola italiana, impostata negli anni del fascismo da Gentile. Esse sono state pubblicate, a cura, manco a dirlo, della casa editrice della famiglia Berlusconi.

E’ da lodare, condividendolo quasi per intero, l’intervento di Ernesto Galli della Loggia, Il merito perduto. I promossi d’ufficio a scuola.

Tanto per chiarire i punti di dissenso sono in apertura ed in conclusione. E’ vero ma molto parzialmente che gli abbandoni scolastici siano legati “alla condizione socio – culturale dell’ambiente familiare” mentre essi avvengono per l’inguaribile ed insuperabile della scuola in sé da parte dei giovani sia di sesso maschile quanto femminile. Altrettanto si può ritenere per le famiglie abbienti, che, ammessa la realtà del fenomeno, trovano verosimilmente ostacoli consistenti nella richiesta delle classi elitarie, visto il clima conflittuale endemico e l’acquiescente interessata debolezza dei dirigenti scolastici, gli “sceriffi” della renziana “buona scuola”.

La descrizione della situazione da parte del collega Galli della Loggia è franca, centrata e provata nei giorni degli esami, sempre più farseschi ed inverosimili, e nelle occasioni quotidiane, dalle quali sono bandite ed irrise le caratteristiche proprie fisionomiche della istituzione, la preparazione, lo studio e, al culmine, la selezione.

Nei decenni trascorsi le cause del progressivo inaridimento della scuola erano originate da un duplice assalto, di cui oggi constatiamo gli effetti nichilistici nel carrierismo dei dirigenti scolastici, negli intenti solo commerciali o pubblicitari degli istituti, preoccupati solamente di perdere “popolarità”, nell’indirizzo pedagogico postsessantottesco dei burocrati, arbitri incontrastati, cioè “padroni” nel palazzo di viale Trastevere.

Ieri i marxisti, interessati a minare e scardinare lo Stato liberale, e i cattolici, sorretti da una mentalità inclusiva, valida però solo nella scuola pubblica, hanno sparso a larghe mani le loro idee, oggi raccolgono i frutti o meglio le conseguenze con una scuola parcheggio, autoreferenziale, “che non seleziona, che non accerta il merito […] che in linea di principio rifiuta di fornire alla società, al mondo del lavoro, qualunque attestato affidabile circa le reali competenze, la volontà d’impegnarsi, le capacità di ingegno e di carattere, dei giovani che le sono stati affidati”.