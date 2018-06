Il governo è operativo solo da pochi giorni e come prevedibile, su di esso si è abbattuta una tempesta. Prima è stata la decisione del Ministro dell’Interno Salvini di chiudere i porti alle navi delle ONG, e tanto bastò per gridare al populismo, razzismo, xenofobia e fascismo, ma la successiva iniziativa del leader della Lega è stata ancor più controversa, ovvero, quella di cercare di metter ordine nei tanti (troppi) campi Rom, cercando di verificare quanti di loro hanno diritto a stare in Italia e quanti no, e stabilire chi rispetta la legge o vive nell’illegalità. Salvini ha parlato di censimento, è si è scatenato un putiferio.

Evito la solita, lunga, lista dei politici delle varie sinistre sparse, e degli inevitabili pseudo-intellettuali radical-chic che si sono scagliati schiumanti di rabbia contro il governo; mi limito a dire che per loro, un censimento equivarrebbe a una “schedatura” su base etnica, e quindi, in violazione dell’Art. 3 della Costituzione, in sintesi: la riedizione delle leggi razziali nazi-fasciste. Sulla decisione salviniana, si sono mostrati tiepidi gli alleati di governo dei 5 stelle (anche perché stanno subendo un’emorragia di voti impressionante) e Forza Italia (per distinguersi come “moderati”, ma proprio per questo, anch’essi perdono vagonate di consensi). Favorevoli invece al censimento, Fratelli d’Italia, con la Meloni che tra le altre cose ha osato dire un’apparente ovvietà: “Se sei nomade, devi nomadare”. La frase della Meloni ha indotto i “99 Posse”, un gruppo musicale (si fa per dire), di falliti e tossicomani, a minacciare gravemente la leader di Fratelli d’Italia: “Se sei fascista, devi penzolare!”; ma la Meloni non ha tardato a replicare: “Quanto sono tristi?”. Ma anche Salvini è stato minacciato dall’organizzazione criminale del clan dei Casamonica che ha intimato il Ministro: “Con noi deve rigare dritto”.

Questi sono i nuovi alleati del Pd e sinistre varie. L’involuzione della sinistra da Gramsci, a 99 Posse, Soros, e i Casamonica. Com’è possibile, mi domando, che la nostra Repubblica sia caduta così in basso? Come si può tollerare che criminali minaccino impunemente il Ministro dell’Interno? E non sorprende quindi che gli ultimi sondaggi indichino il Pd in ulteriore perdita di consensi, e la Lega, con un balzo che avrebbe dell’incredibile, primo partito nazionale. La sinistra ha oramai perso “il popolo”, interessandosi solo di difendere criminali e banche, e il nuovo referente dei cittadini è diventato il populismo della Lega e simili.

Ma per tornare alla proposta di Salvini sui Rom, mi domando nella mia ingenuità, per quali ragioni tutti i cittadini italiani siano regolarmente censiti, e i Rom dovrebbero essere esonerati da questo dovere, creando, di fatto, una discriminazione rovesciata dove la legge è uguale per tutti, tranne che per i Rom. E perché in nome della legalità, non si dovrebbe verificare, quali Rom lavorano e quali delinquono, se pagano le tasse e mandano a scuola i figli, invece di obbligarli all’accattonaggio o al furto e infine, stabilire chi ha diritto a restare in Italia e chi invece dovrebbe essere rimpatriato nel loro Paese d’origine. Questo non è razzismo è legalità! Le sinistre accusano il governo d’essere di estrema destra. La verità è che per loro è fascista tutto ciò che non è sinistra. E l’arma di sempre della sinistra è il ricatto del Politically correct: un razzismo etico di chi si assurge ha superiorità morale e guardiano dell’indiscutibilità dei dogmi dell’egemonia culturale progressista.