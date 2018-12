Cos’è Vox, la magnifica sorpresa spagnola? Una scommessa difficile, ma riuscita. Tutto è iniziato nel 2013 quando Santiago Abascal, il leader destrista dei giovani popolari, entrò in rotta di collisione con i vertici del suo partito. Una rottura su posizioni sovraniste e unitariste chiare ma distanti da ogni retorica nostalgica. Un’ipotesi politica imperniata sui ceti urbani, sul tessuto produttivo con una campagna di comunicazione efficace (guardate il video) .

Alla luce dei fallimenti trentennali dei movimenti neo falangisti o tardo franchisti (da Fuerza Nueva a Democratia Nacional), una scelta vincente.

Alle Europee del 2014, Vox ottenne 246.833 voti, pari all’1,57%. Un buco. Ma alle elezioni comunali del 2015 il movimento si presentò in centinaia di città, riuscendo a eleggere 22 consiglieri e due sindaci, uno a Cardenuela Riopico (Burgos) e l’altro a Barruelo del Valle (Valladolid). Centri piccoli, Spagna profonda. Un primo segnale. Il sintomo che qualcosa stesse cambiando. Anche in Spagna, un segmento d’elettorato iniziava a riconoscersi in un movimento di destra radicale.

Dopo i noti fatti di Catalogna la svolta. Vox è riuscita a intercettare gli scontenti del Partido Popular e dei Ciudadanos. Poi, l’adesione di due sindaci eletti con i popolari a Navares de las Cuevas (Segovia) e a Guadiana del Caudillo (Badajoz). E la corsa in Andalusia, la regione “rossa”. Una missione impossibile o forse no?

L’ultimo sondaggio nazionale, realizzato dal Centro de investigaciones sociologicas, dava Vox all’1,9%. Risultato, oltre 11 e 12 seggi. Boom. Marine Le Pen si è subito congratulata con un tweet: “Le mie sincere e calorose felicitazioni ai nostri amici di Vox che questa sera in Spagna ottengono un risultato molto significativo per un movimento giovane e dinamico”.

Qualcuno avverta “sovranisti” e destristi nostrani. In Spagna “qualcosa” d’importante sta crescendo.