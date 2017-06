Cari lettori di Destra.it, è proprio vero che ” non tutti i mali vengono per nuocere “.

Perciò, GUAI, a lamentarsi di quanto accade in queste ore in Parlamento, a proposito della legge elettorale !

Gli uomini di Renzi, Grillo e Berlusconi, stanno elaborando un sistema di una complicazione non comune, atto ad impedire in ogni modo ai cittadini elettori di scegliersi i parlamentari che preferiscono: un VOMITUM appunto! Il bello è che

non si rendono conto di starlo facendo proprio male, questa volta talmente male che se ne stanno accorgendo anche i bambini delle elementari !

Non perdiamo tempo a commentare le gesta di Matteo l’ARCITROMBATO del 4 dicembre. Quello fà i capricci e batte i piedi, perchè vuole la rivincita che non arriverà affatto e poi, onestamente è coerente con se stesso : ha tentato di limitare il nostro DIRITTO DI VOTO E SCELTA, sia con la riforma costituzionale STRABOCCIATA dagli elettori che con l’Italicum CASSATO dalla Consulta.

MA GRILLO E BERLUSCONI, QUELLI NO ! QUELLI LI COMMENTIAMO ECCOME !

Beppe Grillo, dove sono finiti i VAFFA e gli STRACCIAMENTI DELLE VESTI contro il ” Parlamento dei nominati ” ?

Sei arrivato a minacciare gente come Fico e la Taverna che protestavano per questo VOMITUM, pur di fare passare questa Legge indecente.

Ti difendi e dai istruzioni ai tuoi di farneticare che le vostre ” PARLAMENTARIE ”

sostituiscono bene la mancanza delle preferenze.

Ma non eri TU con i TUOI a brandire la Costituzione per rivendicare il diritto di scelta dei cittadini ?

La Costituzione non parla di SCEMENZE come le Tue ” parlamentarie ” e le “primarie” (farlocche ), del PD. La Costituzione parla del Corpo elettorale composto da tutti i cittadini maggiorenni chiamati al voto.

Scusate, cari Amici lettori, vi ho fatto perdere tempo … dimenticavo che Grillo è quello che caccia una candidata vincente alle loro “comunarie” e ci mette uno che gli piace di più… dunque è COERENTE anche lui, quando NON VUOLE la scelta dell’elettore.

Intanto, un primo GRAZIE da parte di Giorgia Meloni e di tutti noi di FdI-AN a Grillo. Tanti suoi elettori che, momentaneamente, hanno lasciato al Destra per il 5 BALLE, torneranno al loro voto naturale.

ANDIAMO ADESSO A SILVIO: che il nostro Cavaliere detesti con tutte le sue forze il diritto di scelta del cittadino elettore è cosa nota.

Ma che il VECCHIO TROMBONE che ci tritura … QUELLI … da 25 anni con il pericolo della Sinistra al Potere, che si straccia (anche lui) le vesti per le congiure ai suoi danni, ivi compreso il tradimento tutto renziano dell’elezione di Mattarella al Quirinale e che, lo ricordiamo TUTTI, deve la sua estromissione dal Senato, proprio al pressing di Renzi su Bersani, adesso elabori con l’ARCITROMBATO questo VOMITUM che lede i sacrosanti diritti degli elettori E’ VERAMENTE TROPPO !

Berlusconi ha ANCORA la tracotanza di parlare di alternativa a Renzi, quando, lo stesso ARCITROMBATO, l’altra sera da Vespa, dichiarava candidamente che, in caso di nessuna maggioranza, le larghe intese certo si dovranno fare….

Silvio lo ha smentito ? MA CERTO CHE NO !

Un secondo GRAZIE da Giorgia Meloni, questa volta a Silvio che ci regala una campagna elettorale nella quale gli ricorderemo OGNI GIORNO di non rendersi ridicolo quando sbraiterà di VOTO UTILE a Forza Italia in funzione anti renziana.

IL VECCHIO TROMBONE ha la stessa voglia di Renzi di tornare al Potere, perciò partecipa ENTUSIASTICAMENTE ad elaborare un sistema elettorale che, si sa già in partenza, non garantirà alcuna maggioranza predefinita … CREDONO LORO.

Dicevo che CREDONO LORO che l’unica maggioranza possibile sarà quella PD-FI. Io credo che le cose andranno diversamente. Due sondaggi danno già FdI sulla soglia di sbarramento ( E SIAMO SOLO ALL’INIZIO DELLA GUERRA CONTRO I TRE BUGIARDI ), e già questo basterà a mandare in palla il giochino.

RISULTATO : nuove elezioni dopo pochi mesi. PROBABILMENTE , la volta buona per sbarazzarsi di almeno due dei tre BUGIARDI.

Renzi, Grillo e Berlusconi : ci date il VOMITUM in ogni senso e siete solo degli IRRESPONSABILI.