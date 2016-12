BERLUSCONI: UNICA VIA SISTEMA PROPORZIONALE Rai BERLUSCONI: UNICA VIA SISTEMA PROPORZIONALE Berlusconi, con un messaggio di auguri al coordinatore di FI di Napoli, interviene nel dibattito sulla legge elettorale. Solo il sistema proporzionale "in uno scenario politico tripolare può garantire che la maggioranza in Parlamento si identifichi con la maggioranza dei cittadini", afferma il leader di FI. "Non ci sono […]

LEGGE ELETTORALE, PD: NON SI PERDA TEMPO Rai LEGGE ELETTORALE, PD: NON SI PERDA TEMPO Rispondere alla proposta del Pd sul Mattarellum dicendo "che la legge elettorale si fa in Parlamento senza accordo preliminare significa puntare solo a perdere tempo e a questa prospettiva il Pd non è disponibile".Così il vicesegretario Pd, Guerini, replica al capogruppo di FI, Brunetta. "La nostra posizione […]

ISTAT, GENTILONI:BENE, POSSIAMO FARE DI PIU' Rai ISTAT, GENTILONI:BENE, POSSIAMO FARE DI PIU' Il premier Gentiloni completa la squadra di governo. In mattinata si riunisce il Consiglio dei ministri per le nomine di sottosegretari e viceministri e per l'approvazione del cosiddetto decreto Milleproroghe. A seguire la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio. Commentando su Twitter gli ultimi dati […]