A novembre 2020 il mondo venne a sapere che la Pfizer aveva pronto il vaccino contro il covid-19. La notizia fece clamore e venne accompagnata da squilli di tromba da tutta la stampa mainstream ; pochi obiettarono che era servita a creare entusiasmo ad una incerta vittoria di Biden ed ad arricchire alcuni grandi azionisti dell’azienda farmaceutica statunitense. Men che meno quasi nessuno si domandò perché tale vaccino dovesse conservarsi a meno 70 gradi e come si potesse trasportare e poi inoculare simile ghiacciolo nei deltoidi umani. Molto rare furono le obiezioni sul numero molto ristretto di volontari chiamati a sperimentarlo : era un vaccino “democratico” cos’altro si poteva chiedere?

Poi si aggiunsero altri vaccini : quello “rosso-comunista” cinese, il russo “sov

ranista”, il “rassicurante” vaccino europeista. In Italia venne aggiudicato l’appalto a quest’ultimo, con grande rammarico di Salvini. I grillini fecero finta di non sapere niente, per non urtare la suscettibilità dei No-vax.

A marzo il ministro Speranza annunciò che si sarebbe partiti con le vaccinazioni a cui si sarebbero dovuti sottoporre tutti gli italiani: sessanta milioni di fiale all’ordine del “Credere-Inoculare-Combattere”.

Ma chi avrebbe dovuto praticare le vaccinazioni ? I medici di famiglia erano restii, avendo appena concluso faticosamente le vacci nazioni antinfluenzali, con molte defezioni nelle loro fila. I medici militari si dichiararono disponibili ma erano troppo pochi e non presenti ovunque. I reparti no-covid si opposero: “Abbiamo già dato!”

Gli infermieri, i farmacisti ed i veterinari obiettarono che :” O si riconosceva

che potevano compiere atti medici o non se ne faceva niente.” La protezione civile era disponibile ma non aveva medici, poteva solo disporre le tensostrutture dove vaccinare.Tutti chiesero :”Quanto ci date ?”

Mentre si cercava di dipanare la matassa, occorreva stabilire le priorità, chi doveva vaccinarsi per primo? Si pensò al personale sanitario, poi alle scuole, al pubblico impiego. “Sempre il pubblico, perché il privato deve venire dopo ? Con quello che abbiamo

subito in termini economici !” replicarono i commercianti ed i ristoratori. Poi si doveva decidere quale regione, quale comune avrebbe avuto la priorità. C’è chi sosteneva che dovessero essere le regioni rosse e subito la Campania passò da arancione a rossa; chi le regioni gialle dove si poteva agire con maggior calma e subito l’Emilia si tramutò da rossa in gialla. Roma avanzò la candidatura di prima città a vaccinare, ma poichè il candidato a sindaco del centrodestra era avanti nei sondaggi, si decise per Milano, perché Sala era antifascista e cantava Bella ciao.

Il premier Conte decise di farsi vaccinare per primo in diretta tv, a reti unificate: subito dopo l’inoculazione del vaccino ebbe un malore, per la forte emotività. I grillini No-vax insorsero, chiesero il ritiro del vaccino, sostennero che Conte sarebbe divenuto uno zombie; la Azzolina con la faccia da Morticia Addamsche si ritrovava cercò di rasserenare gli animi ma il suo intervento ebbe ben scarso effetto.

Il Presidente Mattarella in altra diretta, volle essere rassicurante sostenendo che la Costituzione aveva a cuore la salute degli Italiani e tutti i giornalisti commentarono che aveva detto parole sante.

Intanto i vaccini non si trovavano perché si scoprì che era stato incaricato di presiedere all’organizzazione del piano vaccinale l’ex commissario alla sanità della regione Calabria, Saverio Cotticelli, giusto perché c’era rimasto molto male per essere stato cacciato dall’incarico alcuni mesi prima. Cotticelli cadde dalle nuvole e disse di non saperne niente, che un complotto giudaico massonico gli aveva fatto nuovamente perdere la memoria.

Fu così che arrivò la terza ondata, perché finché c’è covid c’è Speranza.