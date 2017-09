“Solo da noi” ha commentato mio figlio ventisettenne, fornito di laurea specialistica e di master universitario di I livello, nel leggere gli exit poll delle elezioni in Germania. Gli ho anticipato, cosa regolarmente avvenuta nei quotidiani del lunedì, la condanna e la riprovazione da parte della grande stampa e delle reti televisive pubbliche e berlusconiane del libero e democratico voto tedesco, secondo il vecchio modulo della propaganda marxista e ripescato dai “liberals” con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti mentre nessuna osservazione è stata mossa per la designazione di Macron in Francia con la risibile percentuale del 16% degli aventi diritto.

Trascurando le manovre sul palcoscenico politico, complesse e fondate su trame segrete, intessute dall’inarrivabile tessitore avezzanese Gianni Letta, è sui giovani che vanno fermate l’attenzione e la preoccupazione.

L’editoriale de “Il Sole – 24 ore” denunzia che solo gli italiani tra i 15 e 35 anni, “solo [osservazione ridicola]” il 22,7% della popolazione, sono “in fondo alla classifica europea per tasso di occupazione, preceduti solo dalla Grecia”. Il quotidiano confindustriale esalta servilmente “le attenzioni del governo”, che intende barattare o più verosimilmente acquistare le assunzioni con una riduzione dei contributi previdenziali a carico delle aziende del 50% per tre anni [e poi] sui giovani neo assunti” e lamenta che risorse per circa 6 miliardi siano “attualmente polverizzate tra 24 misure” con ogni logica solo demagogiche e clientelari.

Una solenne bocciatura della politica governativa sul tema giovanile, del tutto ignorata, è stata espressa da Dublino dal presidente della Banca centrale europea, notando che “i giovani non vogliono vivere di sussidi. Vogliono lavorare e ampliare le proprie opportunità di vita”. Draghi ha poi aggiunto che “in diversi Paesi il peso della crisi è caduto sproporzionatamente su di loro, lasciando in eredità speranze tradite, rabbia e in definitiva sfiducia nei valori della nostro società e nell’identità della nostra democrazia”, che in Italia è da anni sospesa con 3 governi imposti dal Palazzo ed una crescita esponenziale dell’astensionismo e del suffragio becero ai grillini.

Diretta poi è stata la censura alla maggioranza “democratica” nostrana, nel momento in cui non ha potuto fare a meno di evidenziare che “la segmentazione del mercato del lavoro e una scarsa formazione professionale sono tra i principali motivi dell’elevato tasso di disoccupazione giovanile persistente in diversi Paesi colpiti gravemente dalla recessione come Italia, Grecia, Spagna e Portogallo”.

In un articolo di questi giorni il presidente onorario dell’Accademia della Crusca ha messo in risalto lo stato della scuola, segnata – l’aggiunta è doverosa – dalle deleterie riforme di Berlinguer, della Brighetto Arnaboldi, della Gelmini, quella che si vantava di aver sepolto la scuola di Giovanni Gentile, per giungere alla Giannini e alla Fedeli, tali da impoverire, la “cognizione scientifica del ruolo che la lingua primaria [l”italiano] nello sviluppo cognitivo generale dell’ individuo”.

Concludendo l’amara e sofferta analisi Francesco Sabatini riporta incredulo un avviso espresso con indifferenza e vacuità da più voci: “l’italiano prima o poi diventerà un dialetto europeo che non servirà a nessuno”.

In prossimità delle elezioni, tutto lascia intendere che i dioscuri Berlusconi e Renzi ed i plurilaureati Salvini e Di Maio, dei quali sono noti universalmente l’attenzione e il riguardo per la cultura ed i valori ad essa connessi, “si rimboccheranno le maniche”, facendone il problema primario, condizionante ogni altro.