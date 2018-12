Mi viene abbastanza da ridere nel vedere ragazzini che vogliono fare i duri e si tatuano mitra sulla fronte, per poi andare a piagnuccolare in TV sulla povera nonna che lo mantiene e lui non trova lavoro. Di suo non c’è nulla di più ridicolo di chi vuol fare il duro e poi se una persona, o la vita, gli da una sberla ne prende quattro.

Ma alla fine non è altro che il prodotto di questa società fasulla creata dai media e dalle multinazionali. Una via di mezzo tra sognarsi gangsters afroamericani ed essere il prodotto di Uomini e donne. Sognar di essere i primi (basta vedere i “trappers”) e risultare i secondi. Magari sensibili, cucciolosi, petalosi sfigati e pieni di stronzate globaliste in testa, ma facendo finta di essere duri e per dimostrare la propria ribellione non fanno altro che finire in giri di droga e pitturarsi corpo e faccia.

Se dovessi dare un consiglio a un ragazzo del 2000 o più giovane gli darei lo stesso che gli “Amici del vento” davano ai ragazzi della classe 80.

Ecco il testo della canzone

“Caro ragazzo del tempo che viene

com’è difficile affrontare il domani

senza bandiere senza frontiere

senza una ragione per la quale morire

prenditi un popolo a cui appartenere

non solo una curva dalla quale gridare

una divisa una croce un’idea

il futuro è più grande di un campionato

prenditi un sogno con rabbia e poesia

che non sia sballo da discoteca

insegui il brivido senza pazzia

che non sia una fuga a 200 all’ora

ma non ti buttare via, non ti buttare via,

non ti buttare via, non ti buttare via…

prenditi un ideale ma con lealtà

con coraggio orgoglio e fedeltà

poche parole di cui essere fiero

ed un esempio per il tuo pensiero

prenditi un mito su cui costruire

ed un amico con il quale parlare

un padre, un maestro che ti insegni la via

una sfida in salita su cui camminare

trova un nemico contro cui lottare

basta coi sorrisi pieni di rancore

bisogna combattere senza odiare

per dimostrare quanto vale il cuore

e non ti buttare via, non ti buttare via,

non ti buttare via, no non ti buttare via…

prenditi un futuro in cui sperare

senza pensioni da ripagare

trova un lavoro per il tuo domani

da costruire con le tue mani

e tieni la rotta verso l’avventura

non farti vincere dalla paura

fai i tuoi sbagli quando sei sicuro

ma mantieni sempre il tuo cuore puro

e tieni in alto la tua gioventù

che compromessi non ne vuole più

e stendi al sole la tua bandiera

che abbia il segno di un’idea vera

e non ti buttare via, non ti buttare via

non ti buttare via, non ti buttare via…”