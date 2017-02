1/2 Rai LAZIO ASSUME NON OBIETTORI,CEI CRITICA "La decisione di assumere al San Camillo di Roma medici dedicati all'interruzione di gravidanza, impedendo loro l' obiezione di coscienza, snatura l'impianto della legge 194che non aveva l'obiettivo di indurre all'aborto ma prevenirlo.Predisporre medici a questo ruolo è una indicazioni chiara". Così la Cei sulla decisione della Regione […]

2/2 Rai MIRABELLI: DUBBI SU BANDO SAN CAMILLO Il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, solleva dubbi di legittimità sul concorso indetto all'ospedale San Camillo di Roma per l'assunzione di due medici ginecologi non obiettori di coscienza. "L'obiezione di coscienza è un diritto fondamentale riconosciuto alla persona e non può essere un requisito la […]

Rai DL SUD, CON VIA LIBERA DEL SENATO E' LEGGE Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di conversione del decreto legge che prevede misure urgenti per il Mezzogiorno. Il provvedimento ha ottenuto 122sì, 44 voti contrari e 50 astensioni. Il provvedimento ha avuto il via libera dal Senato senza il ricorso al […]