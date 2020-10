WagakkiBand è una formazione musicale giapponese che coniuga creativamente: Vocaloid a wagakki (strumenti musicali della tradizione nipponica) e musica rock occidentale. Nel 2014 erano presenti alla Japan Expo di Parigi e nel 2015, a Taipei, hanno tenuto il loro primo concerto estero, nell’estate dello stesso anno si sono esibiti per mezzo di una performance accattivante all’Anime Expo di Los Angeles.

Il Vocaloid è un sintetizzatore software sviluppato che permette di sintetizzare la voce, semplicemente immettendo il testo e la melodia di una canzone. Vocaloid utilizza un’interfaccia piano roll in cui si possono inserire le note congiunte alle sillabe (se l’applicativo non è in grado di replicare la sillaba inserita, il suono viene rimpiazzato dalla vocale A).

Nel gennaio 2007 la Yamaha ha annunciato una nuova versione del software, VOCALOID2, che apporta miglioramenti nell’interfaccia utente e nella qualità del suono. Diverse case di distribuzione hanno annunciato in seguito lo sviluppo di prodotti utilizzabili con Vocaloid2. La PowerFX è stata la prima a immettere sul mercato uno di questi prodotti chiamato Sweet Ann. Crypton in seguito ha lanciato altri due applicativi per VOCALOID2 chiamati Hatsune Miku e Kagamine Rin/Len il 27 dicembre 2007.

Nel gennaio 2009 “Megurine Luka” è capace di riprodurre voci di lingua inglese e giapponese. I primi Vocaloid annunciati sono stati Ring Suzune ed Hibiki Lui, a cui sono seguiti SeeU (primo vocaloid di lingua coreana) e Aoki Lapis. Esce inoltre IA, la quale è stata prodotta dalla stessa Yamaha con due società ben note nella produzione musicale. La versione in questione del software integra nuove funzionalità: Multi Traccia cioè una base musicale con abbinata la traccia della voce. Al contrario dove nella versione 2 c’era la disponibilità solo della traccia voce. Il mixer è stato ottimizzato come la “prospettiva” per far vedere al compositore: le tracce basi, WAV, MP3. Ha un nuovo modo di salvare nel tipo .vsqx al contrario del 2 che salvava nel .vsq. Il VST è stato ottimizzato.

Nel 2012 è stato presentato VocaListener 2, si tratta di una funzione opzionale nel VOCALOID EDITOR 3 permanente. Consente al VOCALOID di perfezionare la qualità della fonetica. Nel corso dell’estate 2018, viene presentata la nuova release di VOCALOID, chiamata VOCALOID5, dove vengono introdotte per la prima volta quattro voicebank. Una novità della nuova versione è la presenza di campionamenti con ulteriori enunciati e melodie. Oggi si sta riuscendo a realizzare un prodotto più simile alla voce umana.

Componenti della band:

Yūko Suzuhana voce

Machiya chitarra

Beni Ninagawa tsugaru shamisen

Kiyoshi Ibukuro koto

Asa basso elettrico

Daisuke Kaminaga shakuhachi

Wasabi batteria

Kurona wadaiko

Album

2014 – Vocalo Zanmai

2015 – Yasou Emaki

2017 – Shikisai

Singoli

2014 – Hanabi

2015 – Ikusa

2016 – Valkyrie – Ikusa otome/ Eyes

2016 – Kishikaisei