Che fastidio Marine Le Pen. Inizia la campagna elettorale con un piglio da prima della classe e invece dei soliti slogan sfodera un programma da 144 punti. Per fortuna non tutti sono precisissimi, e questo permette alle destre italiane di tirare un sospiro di sollievo.

Purtroppo, però, buona parte del programma è credibile, realistico, ben fatto. Condivisibile o meno, è un altro discorso. Quello che conta davvero è che una destra populista europea sia arrivata a realizzare un progetto di governo realmente alternativo. Fuori dall’euro, fuori (parzialmente) dalla Nato, piccoli dazi per tutelare l’industria nazionale e per far aumentare i salari dei lavoratori. Si è scomodato anche l’economista del gruppo De Benedetti-Elkann, Mario Deaglio (il marito della Fornero, tanto per chiarire), per avanzare dubbi e perplessità su questa frenata della globalizzazione criminale che ha distrutto le economie europee, a partire da quella italiana, con il consenso ed il plauso di ministri come Fornero.

Una opposizione, quella dei clientes dei poteri forti, perfettamente logica e scontata. Probabilmente i disinformatori di professione non si aspettavano una simile prova di efficienza da parte di Madame Le Pen. E probabilmente non sarà neppure sufficiente al FN per vincere le presidenziali perché il liberista Macron godrà dell’appoggio dei banchieri, degli speculatori, della finanza che controlla tutti i media transalpini. Ed il centrodestra francese, come quello italiano, è troppo vigliacco per compiere una scelta coraggiosa e di reale cambiamento.