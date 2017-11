Fratelli coltelli. In Germania come in Italia. A Berlino l’efficientissima Germania non riesce a trovare un governo dopo le elezioni politiche. Fallita la grande coalizione, bocciata dagli elettori, tea Cdu e Spd, la Merkel si è ritrovata a tentare una coalizione “Giamaica” con gli alleati bavaresi della Csu, i liberali ed i Verdi. Tentativo fallito sia sul fronte delle politiche ambientali (benché Merkel abbia posizioni che, in Italia, la collocherebbero tra gli ambientalisti duri e puri) sia, soprattutto, sulla questione dei migranti. Estenuanti discussioni non hanno portato a nulla: quanti stranieri accogliere? E consentire i ricongiungimenti che moltiplicherebbero gli allogeni? Con i Verdi super aperturisti e la Csu per la chiusura.

È evidente che le scelte di Berlino influenzeranno tutta la politica europea. Merkel deve trovare una soluzione, ma nella consapevolezza di quanto sta succedendo nei Paesi vicini, dall’Ungheria alla Polonia, dalla Repubblica Ceca alla Slovacchia, sino all’Austria. Visegrad si sta ampliando, facendo crescere la rabbia dei giornalisti di servizio italiani che pretenderebbero un’Europa agli ordini delle redazioni del nostro Paese.

Ma se in Germania le alleanze non funzionano, in Italia non va meglio. A sinistra Bersani alza un muro di dignità contro l’ipotesi di accordi elettorali con il Pd nonostante il comportamento molto meno dignitoso di Pisapia. A destra, con urne deserte, Fratelli d’Italia perde il ballottaggio di Ostia grazie, anche, alla campagna di disinformazione che ha visto nel Tg5 e in Canale 5 nel suo complesso uno dei maggiori protagonisti. Berlu ha scatenato la sua ammiraglia contro gli alleati, anche per rimarcare la sua leadership sull’intera area. D’altronde ad Arcore hanno deciso che la spartizione dei collegi elettorali verrà decisa sulla base dei sondaggi. Dunque è fondamentale penalizzare gli alleati per garantire più posti al circo arcoriano. Ma non arrivano proteste da Salvini e tantomeno dalla sorella d’Italia Meloni che sarà la più penalizzata.