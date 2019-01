Siamo sicuri che non lo facciano apposta? Palermo soffoca nell’immondizia, Napoli è sull’orlo del baratro e il suo sindaco non sa che fare dopo la scadenza del mandato.

E Orlando e De Magistris, invece di pensare ad amministrare le loro città, si mettono a fare una stramba commedia sul decreto sicurezza che obbligherebbe Salvini (ai sensi dell’articolo 141 del dlgs 267 del 2000) a commissariarli. A pancia verrebbe voglia di dire: muoviti Salvini a commissariarli!



Ma mi domando: premessi gli enormi problemi di Palermo e Napoli, siamo sicuri che essere commissariati non è esattamente quello a cui puntano Orlando e De Magistris? Siamo sicuri che invece che passare alla cronaca come dei pessimi sindaci, non sperino di farsi passare come martiri?