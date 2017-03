Portandoci a miliardi di anni luce di distanza dal volgarissimo scontro, prova del decadimento del costume politico, tra Grillo e Renzi, da certe affermazioni assurde ed irriverenti per i cittadini, disprezzati nel loro libero giudizio espresso nel referendum (“il clima del 4 dicembre”), dai giochini sul garantismo, ormai compresi anche dai neonati, di Berlusconi, è interessante e utile soffermarsi sulle parole del conte Gentiloni Silveri , dell’ex supergestore delle “Generali Assicurazioni” e soprattutto sull’analisi svolta, sul piano meramente tecnico e scientifico, da Nando Pagnoncelli.

Per il presidente del Consiglio occorre superare “le cicatrici che la crisi ha lasciato” e “prendersi cura dei danni sociali” con una nuova, l’ennesima, al solito inconcludente spending review, e con la riduzione del cuneo fiscale, che “dovrebbe andare a vantaggio sia delle imprese sia dei lavoratori”, posto a carico dello Stato, cioè dalla collettività.

L’ex capo degli investimenti della storica assicurazione triestina consiglia a Gentiloni misure irrealizzate, “essenziali da assumere prima che non sia troppo tardi”. Osserva che la “crescita nominale dell’Italia è insufficiente a confronto con il costo del debito. Fin quando sarà così, il rapporto fra debito e reddito nazionale continuerà a crescere. E gli investimenti esteri resteranno nervosi”.

Il rilievo sulla necessità di “politiche per generare una crescita più rapida e sostenibile” e sulla mancanza di volontà e determinazione non è altro che un voto di insufficienza e incapacità espresso a carico del governo attuale ma principalmente del precedente.

Ancora più pesante e negativo è il bilancio stilato da Pagnoncelli e colto con efficaci flash sul parere formulato dai cittadini in campo economico, sulle prospettive e sulle misure.

Ma gli stati d’animo di stanchezza e di sfiducia – è più che legittimo chiederselo – non saranno provocati dal rammarico sui mancati effetti del voto del 4 dicembre, cui da Mattarella, dal PD e da Berlusconi si è risposto, dando vita ad una situazione stagnante, inconcludente, unicamente rissosa per opposti appetiti di potere?

Ma al di là dell’”inquietudine” fondata e non capricciosa, della negatività e del pessimismo, “sullo sfondo – conferma Pagnoncelli – la disillusione rispetto ad un ceto dirigente (non solo politico) che in larga misura risulta delegittimato agli occhi dei cittadini e appare autoreferenziale e incapace di delineare obiettivi ambiziosi per far uscire il Paese dal clima nel quale si trova”.

E’ superfluo puntualizzare che l’estensione ad un “ceto dirigente” sostanzialmente innocente delle colpe sul dissesto nazionale, è da respingere, caricandolo, invece sulle spalle del PD, di FI e del M5S.