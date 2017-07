Mai come dopo la lettura della nota infamante di uno dei 3 cavalieri dell’Apocalisse, senza macchia e senza paura, del “Corriere della Sera” “Il paese basco bombardato nel ’37 fa causa agli aviatori italiani. La giustizia accoglie la richiesta della sindaca di Durango. Dopo 26 giorni ci fu Guernica”, è capitato di essere in totale e radicale antitesi con il giornalone di proprietà del presidente del Torino calcio.

E’ difficilmente contestabile anche che il quotidiano riesca raramente ad essere equilibrato, incapace di nascondere le proprie simpatie e la propria inclinazione per il “royal baby” Renzi, in particolare giustificato e compreso nelle cronache di una zelante cronista, sempre al suo seguito.

Il “Corriere della Sera” avrebbe potuto essere – obiettivo impossibile – misurato e soprattutto consapevole della realtà storica se nel pubblicare la nota sulla Spagna, infarcita di trite ovvietà antifasciste e ridicola per la denunzia di militari più longevi di Matusalemme, il più giovane dei quali dovrebbe avere un’età superiore ai 105 anni, avesse proposto alle amministrazioni comunali dei cento e cento Comuni italiani, magari oggi di centrodestra, colpiti dai bombardamenti angloamericani , con migliaia di innocenti vittime di ogni età, e dalla vergognosa, ora sepolta dal più pesante oblio, bravata del Cermis, analoga misura contro i “cow boys” del cielo.

Di fronte a quest’articolo, ai commenti demonizzanti sul consigliere comunale anconetano e sull’agente della Polizia stradale, colpevoli da esecrare per aver riprovato la violenza di Carlo Giuliani a Genova e aver pronunziato frasi razziste, e alla grinta con cui il pluricitato Renzi ha difeso il progetto dello ius soli, salvo poi raccogliere l’ennesima sconfitta, si ottengono prove salienti degli orientamenti reali del quotidiano e dell’area di riferimento, schierata agli antipodi di quella moderata, liberale e nazionale.

Di fronte al quadro offerto dalla politica e dai politici della nostra terra scaturiscono 4 osservazioni: 1) le posizioni assunte dall’Austria, dall’Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca e da quella slovacca contro l’Italia sul tema dei migranti, dimostrano in maniera palmare la debolezza e la fragilità dello spirito europeistico, anche se sono anche la conseguenza delle antipatie suscitate e accumulate da Renzi; 2) i due più attrezzati e qualificati editorialisti del “Corriere”, Galli della Loggia e Panebianco, di fronte alle questioni prese in esame, seppur dopo un vaglio attento, si dimostrano come ottimi giallisti, incapaci di individuare e segnalare i colpevoli, tanto per segnalare l’ultimo esempio, della “politica senza potere”; 3) Berlusconi con le sue campagne acquisti, perduto il Milan, finito in mano ai ricconi di Stato cinesi, rasenta il ridicolo e sfida il buon senso nel momento in cui, dall’alto del suo trono brianzolo, chiude ai tanti esuli, che hanno “tradito gli elettori e addirittura sostenuto il governo della sinistra”, salvo poi accoglierli con una mossa grottesca nel centrodestra, alla guida di “loro movimenti”, decisivi per il successo elettorale; 4) appare ogni giorno di più errore madornale, tra gli innumerevoli commessi da Renzi, la nomina di Boeri alla guida dell’INPS. Le considerazioni espresse sugli immigrati con il PIL prodotto appaiono ridicole, incredibili e principalmente immotivate.