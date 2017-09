Gli eventi di Catalogna, in particolare la dura reazione del governo di Madrid al tentativo della Generalitat di indire un referendum indipendentista, hanno portato la destra italiana a dividersi profondamente sul tema dell’indipendenza catalana. Da un lato chi vede nelle “piccole patrie” un modello di resistenza all’omologazione globalista, dall’altra chi ritiene che solo gli stati nazionali possano affrontare con qualche speranza di successo le sfide poste da una contemporaneità che ha per protagonisti attori di dimensioni continentali (Usa, Cina, Russia, India).

In quest’ultimo filone si inserisce il contributo di Gian Micalessin pubblicato su Destra.it: pochi passaggi chiave sono sufficienti ad evidenziare le difficoltà che uno stato a dimensione regionale, quale sarebbe un’eventuale Repubblica di Catalogna, avrebbe nel gestire temi complessi come quelli della sicurezza e dell’economia. Osservazioni puntuali che, tuttavia, forse finiscono per enfatizzare il ruolo svolto dagli stati nazionali in questa difficile e multiforme fase storica. L’analisi di Micalessin ha però, tra gli altri, un importante merito: offrire lo spunto per una riflessione sul ruolo che hanno avuto gli stati nazionali nella profonda crisi che ha investito, in particolare, il Vecchio Continente tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo.

Non sarà stato proprio il sostanziale fallimento degli stati nazionali nella gestione dei tanti dossier nati nell’epoca della globalizzazione a spingere milioni di europei – inclusi gli italiani – a vedere nella propria piccola patria una sorta di ultima trincea in cui attestarsi a difesa di un modello culturale e di uno stile di vita che si avverte minacciato?

Perché i successi che gli stati nazionali possono vantare in questi anni non sono poi molti. A dispetto del caso migranti citato da Micalessin. La riduzione delle garanzie sociali, il progressivo decadimento dell’istruzione pubblica, una gestione del fenomeno migratorio a dir poco criminale (e criminogena), riforme del mercato del lavoro che sembrano riproporre scenari da prima rivoluzione industriale: sono, questi, tutti “traguardi” raggiunti dagli stati nazionali nella loro attuale configurazione. Stati che poi, a ben vedere, di nazionale hanno ormai ben poco, vincolati come sono alle direttive di un potere tecnocratico quale è quello dell’Unione Europea. Stati che non controllano più neanche la propria moneta e la propria politica economica (quest’ultima, forse, solo in minima parte), ovvero i pilastri della sovranità nazionale.

Probabilmente è proprio questa evidente mancanza di reale autonomia decisionale degli stati nazionali a dare forza al richiamo delle piccole patrie. Quanto poi una Repubblica di Catalogna o una Bretagna indipendente o una riedizione della Serenissima Repubblica possano reggere la sfida globale è altra questione. Ma non è bollando come velleitario ed irrealistico il richiamo alle piccole patrie che si potrà comprendere la crescente forza attrattiva che esercita questo modello.

Piuttosto è necessaria una riflessione su come valorizzare le identità locali in un più ampio contesto nazionale. Un tema che in un Paese come l’Italia, il cui tessuto connettivo è costituito da una miriade di piccole patrie, dovrebbe essere centrale nel dibattito politico. Soprattutto a destra. Una destra finalmente libera dalla visione ristretta di un nazionalismo di stampo tardo ottocentesco di ispirazione liberale, pronta a riscoprire una visione ghibellina ed imperiale. Ovvero a riscoprire una Weltanschauung in cui le piccole patrie sono le componenti fondanti di una più grande patria. Patria in cui ci si riconosce non negando la propria identità particolare, bensì perché completamento della stessa. Ed è forse questa l’unica strada per dare un futuro “altro” ad un’Europa che ogni giorno di più perde la sua identità e la sua anima, soffocata dai burocrati di Bruxelles e dalla presa della finanza internazionale.

Ps. Doverosa, infine, una considerazione sullo specifico caso catalano. Appare invero paradossale che l’intellighenzia catalana, sempre in prima linea nel professarsi “no borders”, multiculturale, pronta a preferire i rifugiati ai turisti, vera avanguardia di un mondo globalizzato, sia pronta a battersi per qualcosa che è la negazione totale di questa visione: il riconoscimento di una specificità etnica, linguistica e culturale della Catalogna rispetto alla Spagna. Paradossi della contemporaneità.

E’ per questo che chi scrive si augura che una Repubblica di Catalogna non veda mai la luce: con tutta probabilità incarnerebbe tutti i (dis)valori contro cui la destra è chiamata a battersi.