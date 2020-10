Il presidente del Consiglio ha ribadito il rifiuto al ricorso ai fondi Mes (36 miliardi, di cui 18 disponibili subito e 18 nel 2021, a tasso zero e fuori dal conto del deficit) durante una conferenza stampa in cui annunciava che ci avrebbe impedito di andare il lunedì sera nei ristoranti dove possiamo continuare a pranzare la domenica. Mentre è comprensibile che sia ostile al MES un governo che getta denaro (dei contribuenti) in monopattini e sussidi improduttivi quale il reddito di cittadinanza, è meno normale che le principali forze di opposizione (Lega e FdI) rifiutino il ricorso ad uno strumento finanziario che – almeno – ha il pregio di vincolare il governo all’utilizzo dei soldi in ambito sanitario.

Purtroppo, invece, si odono da Salvini e Meloni parole ostaggio della demagogia, che palesano scarsità di conoscenze ed assenza di lungimiranza:

Che senso ha paventare l’arrivo della “troika” per i 36 miliardi del MES, in un paese che già spende annualmente il 15% in più di quanto produce e chiuderà il 2020 con un debito superiore a 2.600 miliardi (72 volte la misura dei fondi MES)?

Come si può definire irrisorio il minor carico di interessi di 300 milioni rispetto al ricorso al debito ordinario, quando le stesse forze politiche hanno stoltamente appena cambiato la Costituzione alterando il rapporto tra territori e rappresentatività parlamentare, in nome di un risparmio addirittura inferiore?

Ma soprattutto, la motivata sfiducia verso la maggioranza giallo-rossa dovrebbe indurci tutti a limitare il loro margine di discrezionalità, indirizzando le risorse prese a prestito per intervenire proprio là dove questo asfittico governo ha maggiormente fallito: l’emergenza sanitaria. Ed è esattamente questa l’unica condizione che accompagnerebbe l’utilizzo del Fondo Salvastati.

E’ quindi incomprensibile chi sostiene di opporsi a questo governo preferisca lasciare Conte e compari liberi di sperperare altri soldi per i loro clientes e rinunci ad insinuarsi in un dibattito che può minare dall’interno la tenuta di un governo ostile, evidenziando nel contempo l’isolamento dei Cinquestelle e il fallimento del Pd quale garante della tutela degli interessi italiani a Bruxelles.

Il ricorso ai fondi del MES libererebbe risorse attualmente stanziate per la sanità per destinarle al sostegno dell’impresa e delle attività produttive, settori più esposti agli effetti della crisi determinata dall’epidemia; evidenzierebbe l’irresponsabilità del governo, che ha varato una manovra basata per 15 miliardi (su 39 complessivi) sulle risorse del Recovery Fund, strumento tuttora ostaggio di una dura trattativa in sede Ue; sarebbe più efficace di interventi insensati che impediscono l’accesso serale a bar, negozi e ristoranti alle stesse persone che in altre ore condividono mezzi pubblici, scuole ed uffici. L’uso di quei danari non può essere impedito in nome di un dibattito ideologico sganciato dalla necessità di utilizzare ogni risorsa utile all’efficientamento della nostra rete ospedaliera ed alla tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza degli italiani. Mai come oggi, avremmo bisogno di lungimiranza politica e senso di responsabilità.

Chi rifiuta di agire dall’opposizione con mentalità di governo, finirà fatalmente per ragionare da opposizione anche quando starà al governo: il metodo più sicuro per non restarci a lungo.

Viviana Beccalossi, Massimo Corsaro, Mario Landolfi, Gennaro Malgieri, Marco Martinelli, Silvano Moffa, Marco Valle, Pasquale Viespoli