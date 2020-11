Nel 1977 uscì nelle sale “Una giornata particolare”, capolavoro cinematografico di Ettore Scola, un film ambientato in epoca fascista che narrava l’incontro tra Gabriele (Marcello Mastroianni), discriminato per il suo orientamento omosessuale, e Antonietta (Sophia Loren), una casalinga frustrata in una famiglia patriarcale, e pur tuttavia, ammiratrice del Duce e del regime. Il film, bellissimo, vinse prestigiosi premi, e ciò che denunciava era lodevole, sebbene allora non lo si definiva ancora “omofobia”. Ovviamente il film è “di parte”; Scola era comunista, e tese a far coincidere maschilismo, misoginia e omofobia tutt’uno con il fascismo. Legittimo. Ma sebbene il regime abbia avuto le sue responsabilità, va detto

che quello era un po’ l’atteggiamento comune dovuto ai tempi.

Sono partito da lontano per parlare della legge Zan-Scalfarotto sull’omobitransfobia già passata alla Camera, e che presto dovrebbe approdare al Senato. Il centrodestra è compatto contro questa legge, e deve compiere ogni sforzo possibile perché non sia approvata, sebbene la battaglia sia assai aspra. Se ho citato il film di Scola, è perché il fronte progressista cerca di giustificare la sua legge facendo leva sul patetismo dei sentimenti e dei desideri del “diverso”, costantemente esposto a forme di discriminazione da quella che definiscono la società cattolico-patriarcale. Poiché è nota la lontana provenienza politica e culturale di una certa destra, è gioco facile per le sinistre indicarne una presunta continuità ideologica che ovviamente non c’è.

Le discriminazioni del passato servono quindi come pretesto per far passare leggi che hanno ben altro scopo, e poco importa se la storia ci dimostra che anche i regimi comunisti non furono certo teneri nei confronti dell’omosessualità, considerata dai totalitarismi rossi “vizio borghese”. Ben venga a destra una maggior capacità autocritica, una coscienza “revisionistica”, tesa – non a rinnegare – bensì, a evolvere il pensiero ideale-politico. Ma non si strumentalizzi questo doveroso costante impegno, per zittire un dissenso altrettanto doveroso su quella che è una devastante deriva oltremodo intollerabile del senso etico individuale e comunitario.

In realtà, sono numerosi i casi di connessione tra conservatorismo e omosessualità, casi che hanno preceduto l’esperienza rivoluzionaria del fascismo, l’hanno attraversato, e gli sono sopravvissuti fino ai giorni nostri. Gli esempi si sprecano e possiamo citarne solo alcuni in ordine sparso: da Thomas Mann a Yukio Mishima, da Giovanni Comisso a Guido Keller, da Henry Furst a Léon Kochnitzy e Robert Brasillach.

Tra questi merita un approfondimento, il caso dell’intellettuale Adolf Brand, giornalista, insegnante e scrittore tedesco e “rimosso” dalla memoria storica. Egli fu un vero e proprio pioniere dell’attivismo a favore dell’accettazione dell’omosessualità e bisessualità nella società occidentale contemporanea. La sua formazione filosofica e il suo orientamento politico-culturale lo collocava nell’Anarco-individualismo. Tra i suoi lasciti vi fu una rivista che è passata alla storia come il primo periodico rivolto a un pubblico espressamente omosessuale: “Der Eigene”. Questa rivista fu pubblicata ininterrottamente dal 1896 al 1931, e a ispirarne il titolo, fu quella che forse è l’opera più nota del grande filosofo individualista anarchico Max Stirner “L’Unico e la sua proprietà”, libro nel quale si esalta l’Egoismo assoluto, e che già nel 1845 attrasse l’interesse di Friedrich Nietzsche.

Il concetto stirneriano di “possesso di se stesso” dell’individuo ebbe una forte influenza sul giovane Brand, che con i suoi collaboratori incarnarono attraverso le pagine di “Der Eigene” la corrente “di destra” dell’anarchismo, profuso di romanticismo e aristocraticismo, ma anche fortemente declinato a visioni elitarie e nazionalistiche. Brand diffuse la rinascita dell’ideale di pederastia greca antica, attraverso la pubblicazione di molte foto di nudo maschile e di “studi antropologici” sulla bellezza intrinseca della razza tedesca. L’ideologia omoerotica brandiana era concepita sull’idea – di difficile accettazione per un eterosessuale – che l’amore maschio-maschio si basasse su una visione di esaltazione della virilità superiore al rapporto maschio-femmina. Conseguentemente, questa “idea”, si poneva in totale opposizione a numerose teorie mediche del tempo che inquadravano l’omosessualità come una particolarità della persona collocata in un “sesso intermedio” (Terzo sesso); divulgatore di questo concetto era il dottor Magnus Hirschfeld che, a differenza di Brand, sosteneva l’ideale della “effeminatezza” omosessuale.

L’esposizione di simili tesi, era ovviamente osteggiata dalla società del passato, e perché si diffondessero, dovevano superare le maglie della censura. Ma quello cui stiamo assistendo ormai da tempo, è di un graduale, progressivo rovesciamento dell’ordine naturale delle cose, un ribaltamento che sta compiendo ultimamente una formidabile accelerazione, per cui, i discriminati di ieri, diventano i discriminatori di oggi, i censurati del passato, i censuratori del presente, al punto che, le idee osteggiate, incriminate, proibite, sono quelle che per secoli e secoli erano considerati la norma. È diventato pericoloso affermare cose che erano naturali e morali, in un mondo alla rovescia dove i valori sono totalmente capovolti.

Il nuovo dogma è negare la distinzione tra maschio e femmina, sostituendola con un’astratta sfumatura d’infinite gradazioni di “genere”, e inculcare quest’astrusità ai bambini sin dalla loro più tenera età nelle scuole. E con la legge Zan-Scalfarotto si vuole spostare più in là l’asticella, poiché, intendono mettere il bavaglio a chi la pensa diversamente, istituendo un proibizionismo ribaltato, un moralismo immorale. Se dovesse passare la legge, sarebbe introdotto il reato di opinione, esteso a idee considerate discriminanti basate sull’odio etnico, nazionale, razziale, religioso, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

Affermare un’ovvietà, cioè, che i sessi sono due, maschio e femmina, sarà reato. Affermare che un bambino ha diritto a un padre e una madre, sarà reato. Affermare che la pratica dell’utero in affitto è un’abnorme forma di mercificazione dell’umanità, sarà reato. La Chiesa non potrà pronunciarsi su questi temi, e neppure giornalisti, opinionisti, intellettuali, artisti, persone comuni, potranno dissentire. Scrivo quest’articolo, adesso, prima che sia approvata questa legge liberticida, e mentre scrivo, non so se in futuro mi sarà possibile tornare sull’argomento, anche perché la tenaglia dei “radica-choc” si sta chiudendo a livello globale; il neo Presidente degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden ha, infatti, già dato un’indicazione di come intende governare l’America e il mondo pronunciando una frase terribile: “Un bambino di 8 anni può decidere di diventare trans”. Fine.