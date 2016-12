Rai ZANETTI: RINUNCIO A RUOLO VICEMINISTRO "Non sono disponibile alla mia conferma quale viceministro all'Economia". Lo annuncia in una nota Enrico Zanetti, ribadendo quanto deciso già durante la formazione del nuovo governo Gentiloni. "All'antipolitica dei governi fotocopia dove l'unico che ha il coraggio di fare un passo indietro è Renzi, preferiamo la politica", sottolinea il […]

Rai L.ELETTORALE,PD:NON SI PERDA TEMPO Rispondere alla proposta del Pd sul Mattarellum dicendo "che la legge elettorale si fa in Parlamento senza accordo preliminare significa puntare solo a perdere tempo e a questa prospettiva il Pd non è disponibile".Così il vicesegretario Pd, Guerini, replica al capogruppo di FI, Brunetta. "La nostra posizione -spiega- è molto […]

Rai BERLUSCONI:UNICA VIA SISTEMA PROPORZIONALE Berlusconi, con un messaggio di auguri al coordinatore di FI di Napoli, interviene nel dibattito sulla legge elettorale. Solo il sistema proporzionale "in uno scenario politico tripolare può garantire che la maggioranza in Parlamento si identifichi con la maggioranza dei cittadini", afferma il leader di FI. "Non ci sono soluzioni […]