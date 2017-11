Il disastro economico e spirituale presente nelle nostre società occidentali è un disastro che ha un nome e cognome: la rivoluzione sessuale globale. Attenzione non sto esagerando. E’ una convinzione che si rafforza leggendo il libro “La Rivoluzione sessuale globale” di Gabriele Kuby, recentemente pubblicato dalla casa editrice milanese SugarCo. Pertanto la povertà economica, ma soprattutto quella spirituale è da attribuire ai tanti alfieri del sessualismo e del pansessualismo. Dobbiamo ringraziare loro del suicidio demografico, per lo spopolamento del nostro Occidente, delle famiglie sfasciate, dei nostri pochi giovani che ormai sono prede della droga, dell’alcool, della pornografia. La sociologa e giornalista tedesca li ha individuati, partendo dalla Rivoluzione francese, la madre di tutte le ideologie e di tutte le ideocrazie contemporanee. C’è un vero e proprio progetto dove accomuna tanti uomini di pensiero apparentemente diversi come Jean-Jacques Rousseau e Charles Fourier, Karl Marx e Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, Wilhelm Reich e Alfred Kinsey, John Money e Margaret Sanger, Jack Kerouac e Simone de Beauvoir. “Ce ne sono molti altri, sia di famosi sia di meno noti, ma ciò che li accomuna è la dissolutezza ragionata sia di quanto hanno predicato sia delle vite che hanno condotto, o quantomeno di come sono andate a finire. Droghe, alcool, pazzia, occultismo, suicidio”.

Il cardinale Carlo Caffarra, prima di morire ha fatto in tempo ad introdurre l’importante testo della Kuby, è“un grande libro”, ha scritto, sperando che venisse letto, specialmente da“chi ha responsabilità pubbliche; da chi ha responsabilità educative; dai giovani, le prime vittime del nuovo Grande Inquisitore”.

La stessa Kuby, nella presentazione dello studio ci invita a guardare obiettivamente la situazione in cui si trova la nostra società: “alle famiglie disgregate, alle madri e ai padri separati che allevano i figli da soli, ai giovani che portano profonde ferite psicologiche ed emotive, ai milioni di persone dipendenti dalla pornografia, ai milioni di bambini abusati sessualmente, ai milioni di bambini abortiti e al nostro stesso stile di vita”. Se ne parla, si discute, ma la vera causa di questo disastro è per la Kuby, “la deregolamentazione delle norme sessuali, che conduce alla sessualizzazione della società”.

Nell’introduzione, la giornalista tedesca sintetizza i temi che affronta nel suo studio: “descrivo la rivoluzione sessuale globale in atto che sta distruggendo i sistemi di valori tramandati in tutte le culture e in tutte le religioni; i precursori ideali dalla Rivoluzione francese fino alla postmoderna ideologia gender di Judith Butler; la promozione dell’agenda rivoluzionaria attraverso elites politiche internazionali; le aspirazioni totalitarie, come sono evidenziate nei Principi di Yogyakarta; la concreta imposizione dell’ideologia gender nella società fino al cambiamento politicamente motivato del linguaggio; il flagello della pornografia, dal quale bambini e ragazzi non possono più essere protetti; il movimento omosessuale quale motore attivista di questa rivoluzione”.

La Kuby è ben consapevole che scrivendo questo libro rischia pesanti attacchi personali, soprattutto dai vari movimenti LGBT. Tuttavia la giornalista tedesca ci racconta tutti i passaggi del nuovo totalitarismo in atto, la rivoluzione del gender, come quello della “sessualizzazione forzata”, nelle scuole, perfino negli asili. Infatti nel 12° capitolo Kuby descrive come si arriva alla sessualizzazione della gioventù da parte dello Stato.“Secondo la pedagogia sessuale attualmente più in auge la ‘formazione sessuale’ comincia alla nascita; i bambini vengono sollecitati a masturbarsi, nelle scuole materne ricevono materassini per fare il gioco del dottore, nei libri illustrati vengono presentati come equivalenti tutti i tipi di famiglie, l’omosessualità viene presentata come una normale opzione”.

L’introduzione dell’educazione sessuale obbligatoria nella scuola è un prodotto delle rivolte studentesche del 1968, questi uomini e donne della sinistra sono riusciti ad occupare le leve del potere, si sono serviti della legislazione per realizzare i loro obiettivi rivoluzionari con l’ausilio di programmi finanziati dallo Stato. Tutto questo è accaduto in tutti i Paesi occidentali.“Nel corso di pochi decenni le organizzazioni internazionali dell’Onu e dell’Ue sono divenuti centri di potere per la distruzione globale dell’ordine di valori tradizionale. Esse dispongono di risorse materiali e del Know-how della rivoluzione culturale per distruggere i presupposti sociali, culturali, giuridici e morali del matrimonio e della famiglia”. Tutto questo è potuto succedere perchè i principali media del mondo occidentali hanno appoggiato questo progetto e sono essi stessi diventati manipolatori dell’opinione pubblica al servizio del politically correct.

Comunque sia,“siamo testimoni di una rivoluzione culturale che non arretra davanti a nulla e a nessuno. Non esiste alcun ambito naturale in cui possiamo trovare riparo. Non passa giorno in cui non veniamo a sapere di nuove violazioni, che non avremmo mai ritenute possibili”.

Il libro della Kuby rappresenta forse l’opera più completa che sia stata scritta sul tema dell’ideologia del gender e di tutti gli aspetti collaterali.

Il processo di “deregolamentazione della sessualità” è iniziato 50 anni fa, con la rivoluzione studentesca. Da allora una potente Lobby, con l’aiuto delle Nazioni Unite (ONU), dell’Unione Europea (EU) e dei media, si batte per un capovolgimento del sistema valoriale.“Il fine è la libertà assoluta, sciolta da qualsiasi limite naturale e morale, dove l’essere umano è inteso come individuo ‘nudo’”. In pratica secondo la Kuby ci “si vuole emancipare persino dalla ‘dittatura della natura’, ogni vincolo naturale è un ostacolo da rimuovere; per una libertà così intesa non esiste né bene né male e non esiste normatività. Le armi concrete di questa battaglia sono la decostruzione della bipolarità sessuale, il sovvertimento delle norme sociali e della mentalità della popolazione, in particolare dei giovani, nonché la totale equiparazione legale delle relazioni omosessuali al matrimonio, fino ad arrivare all’ostracismo sociale e alla criminalizzazione giuridica di chi si oppone a questo processo”.

E quello che più scandalizza è che per l’ONU e l’UE, e per gli altri Stati indipendenti questo processo di dissoluzione di ogni sistema normativo, ha assunto il carattere di priorità. Ecco perché finanzia l’International Planned Parenthood Federation (IPPF), il più grande global player dell’aborto e della deregolamentazione della sessualità, con sedi distaccate in 179 nazioni. E stiamo vedendo a quali disastrosi risultati sta portando questa rivoluzione culturale, sostanzialmente a una svolta demografica che scardinerà la struttura sociale dell’Europa. Infatti, “negli ultimi quarant’anni, nella maggior parte dei Paesi europei, i tassi di natalità sono scesi molto al di sotto del livello di ricambio generazionale”. E questo deficit, secondo la Kuby, non può essere essere colmato con l’immigrazione, come pensano le varie lobby di sinistra. Questo, compromette la stessa cultura di questi Paesi.“Una politica orientata al bene comune dovrebbe dare priorità alle politiche sociali volte al rafforzamento della famiglia, invece che promuovere – mettendosi al servizio di piccole minoranze – la deregolamentazione delle norme sessuali, depredando la famiglia dei suoi valori fondanti”.

La Kuby spiega quello che sta accadendo alla nostra Europa, al nostro mondo occidentale: non siamo più di fronte a una dittatura, a un regime del terrore, che può più o meno essere abbattuto,“ciò che accade oggi va più in profondità”. “Oggi l’assalto è indirizzato alla più intima struttura morale dell’uomo, quella che rende l’uomo capace di libertà. La scure è posta alla radice”.

Il libro della Kuby sostiene in premessa che è estremamente necessario che l’uomo coltivi il dono meraviglioso della sessualità, per vivere con successo le relazioni e la vita stessa. “Al contrario, la volgare esternazione di qualsivoglia desiderio distrugge la persona e la cultura. Un uomo sessualizzato sin dall’infanzia impara ‘che è bene vivere in modo spontaneo tutti i desideri ed è male porre dei limiti agli stessi. Egli sfrutta il proprio corpo e quello degli altri per soddisfare i propri impulsi sessuali e non per esprimere amore”.E’ un impulso potente che deve essere coltivato affinchè diventi espressione d’amore, aperto alla vita.

Pertanto oggi tutto quello che la Chiesa ha da secoli insegnato sulla sessualità, non solo ma la legge naturale stessa, viene messo in discussione, anzi viene cancellato e le conseguenze sono drammatiche.“Molti uomini non vogliono più trasmettere la vita che loro stessi hanno ricevuto; le famiglie sono disgregate, il livello di prestazione delle giovani generazioni è in calo, il venti per cento dei quindicenni è incapace di comprendere ciò che legge, sempre più bambini e giovani soffrono di disordini psicologici; il diritto alla vita dei bambini concepiti, dei disabili e degli anziani non viene più protetto; la libertà religiosa, la libertà scientifica, la libertà di espressione e la libertà di ricerca sono compromesse”.

Tutto questo sta accadendo nella nostra società occidentale,“nel nome di un’ideologia che nega il fatto che l’essere umano esiste come uomo e come donna, per questa polarità plasma la sua identità e che è la condizione per la riproduzione della razza umana (le anomalie psichiche e fisiche non cambiano questo dato di fatto). Mai prima d’ora era stata diffusa un’ideologia che vuole distruggere l’identità sessuata dell’uomo e della donna e ogni norma etica relativa al comportamento sessuale. L’ideologia in questione si chiama gender mainstreaming”.

Certo ammette la sociologa, esistono altri fattori alla base del cambiamento della nostra società, come quelli ecologici, economici, tecno-scientifici,“ma nessuno di questi fattori mira strategicamente alla radice del genere umano, alla sua identità come uomo e donna, consegnando il singolo in balia degli insaziabili sessuali svincolati da qualsiasi norma etica”.

Nel passato i sistemi ideologici, peraltro, secondo la Kuby, erano una prerogativa maschile, hanno provocato immani distruzioni che costarono la vita a milioni di persone. Mentre“l’ideologia del gender è stata ideata e viene promossa dalle femministe radicali, con conseguenze future inimmaginabili. Afferma la Kuby, “molte culture si sono sgretolate per degenerazione morale; ma che la degenerazione morale venga imposta con mezzi politici e culturali, questa è una novità”.

La studiosa tedesca insiste su questo aspetto della moralità nelle varie culture e civiltà. Nel passato ogni civiltà puniva le trasgressioni alle proprie norme sessuali, oggi si assiste a un ribaltamento,“è l’abolizione delle norme morali ad essere imposta e chi si oppone a questo processo viene emarginato e perseguitato legalmente”. A questo proposito la Kuby propone lo studio di un antropologo, Daniel Unwin, che ha confrontato alcune “civiltà non civilizzate” con le grandi civiltà dei babilonesi, sumeri, ateniesi, romani, anglosassoni, per capire quale influsso avessero le norme sessuali di una società sul suo grado di civiltà. “Il risultato in una frase: più grandi le restrizioni sessuali più alto il livello di civiltà, più basse le restrizioni sessuali più basso il livello di civiltà”. Pertanto, non esistono eccezioni: “le civiltà salgono sul palcoscenico della storia quando la loro sfera sessuale viene regolata da norme molto severe e spariscono dalla scena quando lasciano scivolare la loro sessualità al livello animale dalle pulsioni sessuali incontrollate […] Negli annali della storia non esistono esempi di civiltà che in un determinato lasso di tempo avessero una energia sociale elevata, a meno che non fossero assolutamente monogame”.

Si delinea all’orizzonte un nuovo totalitarismo, in versione soft. Il documentato libro di Gabriele Kuby, lo mette in evidenza. Il nostro margine di libertà si sta progressivamente restringendo. Lo avvertono soprattutto i cristiani. Lo scrittore italiano Ignazio Silone, ex comunista, aveva colto il punto:“il nuovo fascismo non dirà: “sono il fascismo”; dirà piuttosto: “sono l’antifascismo”.

La giornalista tedesca insiste sul punto:“Sembra non esistere un’ideologia imposta dallo Stato; di fatto però l’ideologia del gender viene attuata gradualmente a tutti i livelli della società. Sebbene la gente non conosca nemmeno questo termine, la società intera viene ‘genderizzata’; come ogni utopia essa mira alla creazione di un uomo nuovo, che si disegni e plasmi a proprio piacimento”. L’analisi della studiosa tedesca è brillante, descrive egregiamente il nostro tempo e pertanto è utile continuare a citarla:“Nessuna popolazione viene sterminata oggigiorno in Europa, ma a livello mondiale più di quaranta milioni di bambini vengono uccisi ogni anno nel grembo materno. Benché esiste un ordinamento democratico, organismi incontrollabili e potenti esercitano il loro potere sugli elettori e sui politici eletti: i media e le oligarchie finanziarie”. Anche se non c’è un sistema a partito unico, la gente non si sente più rappresentata e per questo non va a votare.“Non ci sono masse manipolate e fanatizzate da un Fuhrer, ci sono però masse atomizzate e senza radici[…]”.

Oggi chi sostiene che “l’atto sessuale appartenga esclusivamente all’ambito del matrimonio tra un uomo e una donna e che debba essere aperto al concepimento, chi pone scientificamente la questione della causa, dei rischi e delle conseguenze dei comportamenti non eterosessuali o si oppone alle strategie di derogolamentazione sessuale, corre il rischio di essere escluso dal dibattito pubblico, di essere stigmatizzato con insulti, di perdere il proprio posto di lavoro, di essere discriminato e mobbizzato in svariati modi dai diversi gruppi di interesse”.

Gabriele Kuby

La rivoluzione sessuale globale

SugarCo, Milano 2017

Ppgg. 352, euro 25.00