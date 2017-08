Mentre sul problema dei migranti, in cui il ministro dell’Interno vara misure più e volte indicate dall’opposizione nazionale e leghista (assente come da tradizione quella berlusconiana), provocando la reazione del suo collega di gabinetto, il cattocomunista Del Rio, di solito “deus ex machina” dell’incredibilmente silenzioso Renzi, due misure avvilenti e desolanti sono state decise dal governo e dal maggioranza contro la scuola e contro le professioni.

Il “Corriere della Sera” dedica la prima metà di una pagina alle 58 mila assunzioni. La mossa contro il caos supplenti”, una mossa scontata e banale, rappresentata dal semplice mutamento di status della stragrande dei casi da supplenti a titolari, tacendo sui tanti e tanti docenti già in organico e considerati “a disposizione”, un autentico “uovo di Colombo”.

La seconda parte della pagina è riservata alla formula “diploma in 4 anni”, con cui dal 2018 – 2018 saranno 100 su 2741 i licei e gli istituti tecnici, in cui sarà possibile conseguire la maturità un anno prima rispetto ai tradizionali e secolari 5.

Due inserti ed una dichiarazione rendono tangibili la presunzione, il velleitarismo, il dilettantismo, la subordinazione esterofila del progetto, di cui è facile anticipare l’estensione dilagante.

Una “insegnante” barese pretende di spiegare in modo convincente la nuova linea operativa: “studiamo letteratura latina e greca già dal II anno, ma senza abbandonare la grammatica nel III, ogni giorno i ragazzi sono a scuola per 6 ore”. La “docente” disegna un quadro confuso ed assurdo dalla qualità formativa inconsistente ed irrealistica, senza la conoscenza grammaticale la letteratura sarà appresa attraverso le antologie e non dalle indispensabili fonti e la scuola, finora con 5 ore, bollata come una “clausura”, diventa ora accogliente e traboccante di risultati.

Uno sbruffoncello della stessa regione, dopo aver fondato a 16 anni un “Coder Dojo” (un club dove insegnare ai ragazzi a programmare), considera, dall’alto di una invidiabile logica, “allettante””entrare prima in un mercato del lavoro difficilissimo”, recte per lui e per gli altri suoi coetanei, partecipare prima alla guerra tra poveri.

Drammatico ed irritante è lo scenario educativo delineato da un “preside”:”per introdurre il lavoro di gruppo, la compattazione (lo studio di 4 discipline nel I quadrimestre ed altrettante nel II ndr), dire addio alla vecchia lezione frontale e optare per le classi capovolte ove tutti gli studenti partecipano attivamente”.

Silenzio assolute delle “forze” (?) di opposizione, assorbite da questioni più dirette, nel dibattito, tra l’altro inesistente, e sull’altro riguardante la nuova legge della concorrenza ,

Il titolo del “Sole 24 ore” raccoglie la natura sconvolgente e sovvertitrice delle misure a danno di categorie professionali secolari: per gli avvocati e per i farmacisti le disposizioni, varate dopo lunghi dibattiti, spingono alle società di capitali.

In apertura di nota si lamenta che il solo il 17,7% dei professionisti lavora in associazione. Da parte dei legali, per i quali è proposta la creazione di società aperte a soci non professionisti, è stato subito denunziato il lato oscuro dell’operazione. Ad avviso, fondato e motivato, del presidente del Consiglio nazionale forense “l’ingresso di meri finanziatori, che, con il 30% possono controllare le società, è un regalo a banche [come di consueto alle vere “padrone del vapore”] e associazioni, che pregiudica l’indipendenza e l’autonomia dell’ avvocato”.

Per i farmacisti, già danneggiati dall’abbassamento del rapporto abitanti / farmacie, non stabilito per altri professionisti del settore (i medici), si delinea una situazione ancora più grave. Non è previsto infatti alcun limite alle quote del socio di capitali.

I professionisti, con il presidente della Federfarma, hanno reagito con argomentazioni lucide ed articolate, preoccupati anche della possibilità riconosciuta ad una sola società di capitali (due esempi, un grande istituto farmaceutico e le COOP), di controllare fino al 20% delle sedi nelle singole regioni.

Al termine della disamina non è possibile non esprimere la più severa denunzia per l’immeritata mortificazione inflitta ad una categoria professionale, da secoli presente e radicata nelle realtà locali, attenta e sensibile alle necessità e ai bisogni della collettività senza distinzioni e discriminazioni di sorta.