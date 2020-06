La ministra dell’innovazione Pisano ha dichiarato che la App Immuni dopo un mese è stata scaricata quasi 4 milioni di volte. Lo ha detto quasi fosse un successo. Invece questi numeri dicono che è un fallimento di dimensioni colossali.

Intanto 4 milioni di scaricamenti non significa minimamente che la usano 4 milioni di persone. Perchè ci saranno tanti che l’hanno scaricata e poi disinstallata (tutti quelli curiosi di vedere come funzionava, o tutti quelli che l’hanno scaricata con un telefono non in grado di supportare la app). Quelli che l’hanno installata e reinstallata più volte per sopperire a qualche errore di sistema. Quelli che l’hanno scaricata ma non l’accendono.