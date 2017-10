Rai ROMA:VERRA' PRESENTATO IL CANDIDATO AL LAZIO Si svolgerà domani a partire dalle 16.30 fino alle 22 l'evento del M5S 'Condivisione' a Marino (Roma). L'iniziativa si terrà nel Parco della Pace (via dei Mille), in cui ci sarà uno spazio riservato all'open day di Rousseau. Ci saranno anche dei gazebo tematici e delle agorà. Dal […]

Rai ROSATELLUM BIS, I PUNTI CARDINE Il testo della nuova legge elettorale approvato dalla Camera, il Rosatellum bis, prevede un sistema misto proporzionale e maggioritario. Un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali, in cui i partiti possono coalizzarsi, e i restanti due terzi con sistema proporzionale di lista. Fissate soglie di sbarramento al […]

Rai GENTILONI: NON E'TEMPO DELL'IRRESPONSABILITA' "Si farà ogni sforzo per giungere ad una conclusione ordinata della legislatura". Lo assicura il premier Gentiloni, all'Assemblea annuale dell'Anci. "Non è il tempo dell'irresponsabilità, al di là di ogni comprensibile tensione politica dobbiamo mettere al primo posto l'Italia", afferma. E sottolinea l'impegno per una legge di Bilancio che "non […]