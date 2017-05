VOUCHER, ROSATO:PRONTI A RITIRO EMENDAMENTO Rai VOUCHER, ROSATO:PRONTI A RITIRO EMENDAMENTO "Leggo ricostruzioni assurde sul Pd che vuole utilizzare la questione Voucher per mettere in difficoltà Gentiloni". Così il capogruppo dem, Rosato, circa l'emendamento proposto in manovrina che ripristina il lavoro occasionale non solo per le famiglie, ma anche per le imprese, e che aveva visto il fuoco di sbarramento […]

TAR LAZIO BOCCIA 5 NOMINE DIRETTORI MUSEI Rai TAR LAZIO BOCCIA 5 NOMINE DIRETTORI MUSEI Il Tar Lazio boccia le nomine di Franceschini per i musei. Stop a 5 dei 20 direttori con due distinte sentenze. I giudici amministrativi contestano l'ammissione di cittadini non italiani. No anche alle prove orali a porte chiuse e ai criteri di "natura magmatica" nella valutazione dei […]

RENZI: MUSEI?SBAGLIATO A NON CAMBIARE I TAR Rai RENZI: MUSEI?SBAGLIATO A NON CAMBIARE I TAR "Non abbiamo sbagliato perché abbiamo provato a cambiare i musei: abbiamo sbagliato perché non abbiamo provato a cambiare i Tar". Così il segretario del Pd, Renzi, dopo lo stop del Tar alle nomine di 5 direttori di supermusei. L'ex premier rivendica:"Una delle scelte di cui sono e […]