Rai PRIMARIE PD: A ROMA I TRE CANDIDATI Oggi si apre a Roma la Convenzione del Pd per ufficializzare i risultati dei congressi dei circoli del partito che hanno incoronato Renzi con quasi 2/3 dei voti alla quale parteciperanno oltre a Renzi anche Orlando mentre Emiliano, a causa di un infortunio,sarà collegato via web. L'ex […]

Rai SALVINI:PRONTO A SFIDA CON RENZI E CON GRILLO Secondo Salvini, "non manca molto alle elezioni politiche, in autunno o in inverno, io mi sento pronto da domani mattina a sfidare sia Renzi che Grillo" Così il segretario della Lega Nord ieri a un'iniziativa ad Asti, in Piemonte. "Se ce la facciamo, non ci ferma […]