Leggo due avvenimenti verificatisi negli scorsi giorni in campo internazionale e provo ad immaginare l’inimmaginabile, cioè il loro svolgimento con protagonisti di segno politico contrapposto.

Primo caso: se la nervosa e precipitosa Le Pen avesse fatto segnare nelle elezioni legislative il risultato del suo antagonista, l’ enfant prodige, espressione delle grandi banche e dell’alta finanza, si sarebbero levate sulla grande e piccola stampa, compreso dunque “Avvenire”, e sulle reti televisive, tra cui impegnate con speciale acrimonia quelle del Cavaliere denunzie accorate e isteriche sulla vittoria “dimezzata”, vista l’affluenza ai seggi inferiore al 50%, e non si sarebbe evitato di contestare il peso democratico del successo.

Se un attivista, favorevole al presidente legittimamente eletto degli Stati Uniti , avesse sparato ad un esponente democratico e magari obaniano, i toni sarebbero risultati angosciosi e anche nel vecchio Continente sarebbero state inscenate manifestazioni corali di protesta su cotanta aberrazione.

Ma oltre all’immaginazione amara e delusa le vicenda di questa settimana sollecitano ed invitano ad una maggiore serietà. Berlusconi, ringalluzzito da un risultato delle urne, di cui si è subito appropriato, tenendo lo stesso atteggiamento assunto il 4 dicembre, senza rendersi conto che esso è fragile e principalmente momentaneo dal momento che la sanzione reale della volontà si avrà il 18 giugno.

Ha votato il 60% circa degli aventi diritto ed è assai probabile, quasi scontato che il loro numero si ridurrà a causa della temperatura e della consueta apatia dei moderati, portati, se non adeguatamente e seriamente motivati, al disarmo.

Va poi considerato che lo studio, svolto in tempi eccessivamente rapidi, dall’ Istituto Cattaneo, attribuisce con faciloneria agli azzurri il voto delle liste civiche, che possono, una volta conclusa la contesa, liquefarsi se sconfitte o smarcarsi se vittoriose con un impegno meramente campanilistico e non politico.

E’ da ridimensionare poi il successo, registrato a Frosinone, capoluogo con il Sindaco uscente confermato al I turno grazie alle proprie virtù civiche e alle sue qualità operative, non certo per l’etichetta forzista piuttosto marginale. Il risultato elettorale nella terza città della regione con i suoi 81.447, Guidonia (Frosinone ne conta 46.649), è stato del tutto negativo per gli azzurri a causa delle pesanti vicende giudiziarie del Sindaco, fedele dell’ex presidente del Milan.

L’intervista rilasciata da Salvini sul “Corriere della Sera” risulta debole per le considerazioni espresse, interlocutoria prima della decisiva seconda tornata e deludente per le prospettive mancanti e per l’accantonamento dei passati attacchi a Berlusconi.

Dopo i risultati del 4 scorso si avverte l’equivocità e l’incertezza di una spinta da consolidare in città dell’importanza di Genova e di Verona. Nel capoluogo ligure la condizione della sinistra e la fuga dell’uscente Sindaco possono consentire il successo, come è avvenuto con la Regione, in cui troppo spesso il presidente Toti dimentica il quadro reso agevole, quasi in discesa, atteggiandosi ad inimitabile stratega, mentre a Verona i leghisti sono impegnati a recuperare e a battere la loro scissione interna, culminata in una candidatura contrapposta, singolare se non ridicola.

E pensare che il Veneto ed i veneti rivendicano con l’incredibile acquiescenza della destra nelle sue componenti parlamentari ed in quelle al momento estranee, una maggiore autonomia, inevitabile anticamera del separatismo e della disgregazione nazionale.