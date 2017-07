Il partito di Giorgia Meloni in Sicilia sosterrà Nello Musumeci nella corsa alla presidenza della Regione del prossimo 5 novembre. Con un comunicato stampa, dopo la sua venuta in Sicilia orientale lo scorso lunedì, la leader di Fratelli d’Italia ha rotto gli indugi ed è entrata nel vivo della competizione.

“Fratelli d’Italia dice di si alla lista proposta da Musumeci. Ho avuto modo nei giorni scorsi di iniziare una serie di incontri con le realtà produttive e sociali siciliane, che intensificherò a partire dai prossimi giorni e ho riscontrato la forte volontà dei siciliani di voltare pagina dopo la disastrosa esperienza Crocetta. Ho registrato – dice la Meloni – con molto interesse l’appello pubblico di Nello Musumeci (da me e da tutta Fratelli d’Italia ripetutamente indicato come il miglior candidato possibile del centro-destra in Sicilia), di dar vita ad una lista del Presidente che si affianchi alla sua civica ‘Diventerà bellissima’ nella quale possano convergere le forze politiche che intendano opporsi tanto a Crocetta e al Pd quanto all’inconcludenza dei Cinque Stelle. In accordo con i dirigenti siciliani e nazionali di FdI – prosegue la leader di Fdi – rispondo quindi positivamente all’appello di Nello Musumeci. Fratelli d’Italia parteciperà da protagonista con i propri candidati e anche con il proprio simbolo alla comune lista proposta da Nello Musumeci. A tal fine, – conclude Giorgia Meloni – abbiamo concordato per domani alle ore 13 un incontro con la stampa in attesa di propagandare sul territorio siciliano il comune programma di rilancio dell’Isola”.