Nell’incertezza sul risultato finale delle elezioni americane un dato si impone, fin da ora, per la sua evidenza: non c’è stata alcuna cavalcata trionfale del candidato democratico alla Casa Bianca. Se questo sia dovuto ad una capacità di rimonta di Donald Trump o se il vantaggio di Biden indicato dai media non sia mai esistito lo si capirà – forse – solo tra qualche tempo.

Ci sono, però, un paio di certezze: i grandi media, quelli comunemente definiti mainstream, sempre più ormai tendono a formare l’opinione pubblica piuttosto che ad informarla, “spingendo” verso un candidato, in questo caso, o più genericamente verso una proposta politico-economica sentito – a torto o ragione – più vicino alla propria visione.

Secondo punto: il voto popolare – almeno stando ai dati disponibili finora, abbastanza evidenti – conferma l’incapacità di buona parte di analisti e giornalisti di entrare in sintonia, dunque di “leggere” il Paese profondo. Ennesima conferma che la frattura interna negli States, come in Europa, non è più tra categorie politiche ormai superate, piuttosto tra metropoli globalizzata e “borghi” ancora fortemente legati ad un modello sociale ed a stili di vita “tradizionali”.

In breve: all’interno di ogni nazione euro-occidentale ci sono due Paesi sempre più distanti, ostili ed incapaci di comprendersi. Premesse per un futuro prossimo complesso e probabilmente aspro.