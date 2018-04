Nel quartiere Aurelio di Roma, in via Gregorio VII, da qualche giorno campeggia un grande manifesto che raffigura un feto a 11 settimane, e spiega che quel piccolo esserino ritratto era già vitale, con tutti i suoi organi presenti, il cuore che batteva e i primi gesti istintivi in atto, quali succhiarsi il pollice. “Se tu stai vedendo questo cartello è perché tua madre non ti ha abortito .” La firma al manifesto è dell’associazione Pro Vita.

Nessuna immagine di cattivo gusto, nessun insulto, nessuna violenza nel messaggio, peraltro chiaro e netto nella sua difesa della vita.

Eppure le associazioni della sinistra filoabortista hanno protestato vibratamente, organizzando una serie di sit in sotto il manifesto incriminato.

In un paese normale, un sindaco che ricevesse l’intimazione a rimuovere il manifesto, potrebbe così rispondere : “Che io sia d’accordo o meno sul contenuto del manifesto, non ha importanza ; trattasi di manifestazione del libero pensiero, liberamente pagata dall’associazione che si firma.” Invece a Roma l’inconsistente sindaco Raggi, sotto la pressione della sinistra, sta muovendo gli opportuni passi per la rimozione della gigantografia, perché in contrasto con una legge del Parlamento e” lesiva del rispetto dei diritti e delle libertà individuali”. (sic!)

In un mondo normale l’Autorità Spirituale più alta dei cattolici, magari senza menzionare apertamente il manifesto, dovrebbe dar manforte a chi si espone, disinteressatamente, ad affrontare battaglie contro l’aborto, senza abbandonare i suoi confratelli all’aggressione verbale e talvolta fisica del fronte opposto.

Invece si ritiene più importante civettare a mezzo stampa con un anziano giornalista, ateo e di sinistra, forse anche un po’ rimbambito, generando molta confusione sull’interpretazione di alcune frasi riguardanti punti fermi importanti della dottrina della Chiesa.

Questa diatriba mi fa sorgere il ricordo di un momento di vent’anni fa , nell’espletamento della mia professione di medico di famiglia.

Mi entra in studio una giovane donna, che mi chiede di poter avviare le pratiche per l’interruzione volontaria di gravidanza, per la quale si usa anche l’acronimo IVG, per cercare di dissimulare ciò che si sta facendo. In queste delicate circostanze, io personalmente non uso assumere alcun atteggiamento censorio o esprimere aperto dissenso, in quanto potrei solo ottenere maggiore sofferenza per la donna.

Però cerco di comprendere la situazione e di verificare quanta convinzione e autonomia ci sia in quella decisione.

Quel giorno la mia giovane paziente, che chiameremo Benedetta, era visibilmente triste, si capiva perfettamente che vedeva quella decisione come una sconfitta. Il suo fidanzato l’aveva lasciata e non sapeva della sua condizione. Provai a gettare lì un commento quale “ chissà , magari questa nuova situazione potrebbe riavvicinarvi.” Non era un commento fondato ed i fatti lo avrebbero confermato, ma la ragazza non voleva la verità ma solo un qualsiasi appiglio per sentirsi dire di reagire ed accettare la gravidanza. Benedetta ritirò comunque la richiesta che attivava le pratiche per la IVG, ma dentro di lei aveva già deciso. Infatti non abortì e partorì un bel maschietto che poi da sola seppe allevare. Oggi il figlio è la sua grande gioia ed anche se non ha avuto storie sentimentali gratificanti, le rimane sempre l’orgoglio di quel ragazzo , frutto di quella decisione coraggiosa.

Io ancor oggi, quando quel figlio ormai ventenne viene da me in visita, sotto sotto mi commuovo, perché se avessi detto qualcosa di diverso, quel ragazzo, che assomiglia ad un grande campione di calcio, a tal punto che d’estate alcune ragazze distratte gli chiedono l’autografo, non ci sarebbe. Lui ignora credo totalmente il retroscena che ha fatto maturare quella decisione fondamentale per la sua nascita. La madre non mi ha più parlato di quella visita di vent’anni fa, né io ho mai detto qualcosa al riguardo ; ma nelle visite occasionali in studio, dai suoi sguardi traspare una intesa , contraccambiata, per aver preso una decisione aperta alla vita, per lei coraggiosa ; per entrambi , in misura diversa, gratificante.

Qualche giorno fa leggevo un giallo di un autore svedese che va per la maggiore, Jo Nesbo, ; nel testo ad un certo punto si parla di aborto. L’autore riporta una tesi sociologica che si fa strada oggi in ambienti progressisti americani : il calo di criminalità negli Stati Uniti negli anni 90 e successivi non sarebbe dovuto alla politica di “tolleranza zero “ inaugurata da Rudolph Giuliani come sindaco di New York e poi estesa a tutto il paese. Il crollo del numero dei delitti sarebbe dovuto al fatto che vent’anni prima era stata approvata la legge sull’aborto : così molte donne alcolizzate, tossicodipendenti e sbandate non misero al mondo figli destinati nell’adolescenza ad ingrossare le schiere del crimine.

La storia è piena di geni nel mondo dell’arte, della letteratura, e di qualsiasi altra attività umana, che avevano genitori sbandati e fuori fase. Avrebbero dovuto essere tutti eliminati ?

Seguendo la logica di questa tesi così liberal, si potrebbe dedurre che un aborto preventivo e di Stato su tutte le donne con comportamenti fuori dagli standard , potrebbe giovare alla civile convivenza nella società occidentale.

La tesi può attecchire in Svezia, dove settant’anni fa anche le teorie eugenetiche del nazionalsocialismo incontravano appassionate adesioni.

Che mondo strano ci attende; l’eugenetica oggi si sta affermando non più nei lager nazisti ma in mezzo a noi. Con le teorie sull’aborto mirato a particolari strati più deboli della società, con gli uteri in affitto e la scelta del figlio su misura con tutti i cromosomi a posto, con i test nella prima fase della gravidanza per eliminare i bambini “scomodi”, una Rupe Tarpea programmata , molto soft , molto social.

Ma a chi va l’accusa di essere il razzista, il nazista sotto mentite spoglie ? Non a loro, i progressisti , ci mancherebbe. Ma a chi si oppone a tutto questo. Chi si oppone al Pensiero Unico. Chi ama.